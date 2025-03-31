Алхим "слила" в сеть фото своего женатого экс-любовника: кто он и как отреагировала его жена

Что рассказывала Анна об отношениях с женатым мужчиной

В соцсетях блогерша неоднократно намекала на дорогие подарки от ухажеров и открыто говорила о том, что ей нравится встречаться с женатыми мужчинами.

Некоторыми подробностями она недавно поделилась в подкасте Василия Тимошенко.

Как рассказывала Анна, она была несколько лет в отношениях с мужчиной, у которого есть жена и ребенок.

Инфлюенсерша впервые в жизни настаивала, чтобы мужчина развелся, ведь искренне верила, что они идеально подходят друг другу.

"Мы были два года вместе. У меня было много женатых мужчин и никогда не стоял вопрос о разводе. Им было хорошо и мне. То есть живите со своими женами. Но этот человек единственный, от которого я не то чтобы требовала развода, а "душила". Это было принципиально. И когда-то я поверила, что он будет со мной. Но я просто устала, хотя именно его могла дожать. Очень сильные чувства были. Очень! Просто я из этого выросла", - рассказала Алхим.

Недавно блогерша решила поделиться с аудиторией фото своего бывшего и призналась, что они уже три месяца не вместе.

Пользователи сети быстро выяснили, что мужчина на снимке - Константин Валеулин. Анна Алхим и Константин Валеулин (фото: instagram.com/alkhim.a24)

Кто такой Костянин Валеулин

Константин Валеулин - влиятельный предприниматель в украинской бизнес-среде. Он является совладельцем инвестиционно-промышленной группы "AES Group", которая после приватизации стала владельцем Артемовского спиртового завода.

Его имя неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях из-за обвинений в схемах на рынке спирта и топлива. Константин Валеулин (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Кроме предпринимательской деятельности, Валеулин возглавлял наблюдательный совет футбольного клуба "Металлист 1925", однако в августе 2023 года прекратил финансовую поддержку клуба, что вызвало резонанс в спортивных кругах. Константин Валеулин (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Он женат на женщине, по имени Дарья, вместе с которой воспитывает дочь. Константин Валеулин с женой и дочкой (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)

Как отреагировала жена на измену

После того как блогерша обнародовала в сети фото своего бывшего любовника, его жена Дарья в ответ тоже выложила совместный снимок с ним в сторис.

"Семья и любовь - не всегда тишина, но всегда вместе", - написала она. Жена любовника Алхим нарушила молчание (скриншот)

Ответ Алхим не заставил себя ждать. Блогерша, в свою очередь, опубликовала большой пост с фото, на которых она и Константин весело проводят время.

"В завершение еще раз повторюсь, три месяца назад я приняла решение, которое помогло защитить мое эмоциональное благополучие. Сейчас я сталкиваюсь с попытками вернуть меня в прошлое через манипуляции, в частности со стороны женщины, которая, судя по ее действиям и эмоциональной обиде и в позиции жертвы, пытается подчеркнуть связь с мужем, как будто он мне до сих пор нужен. Такие игры отражают ее личные трудности, а не мою ценность или мои потребности", - написала Анна.

Анна Алхим и Константин Валеулин (фото: instagram.com/alkhim.a24)

"Моя позиция остается неизменной, я закрыла эту главу своей жизни и сосредоточена на самоуважении и внутренней гармонии. Опыт научил меня, что любовь к себе - это основа здоровых отношений, и я намерена двигаться дальше, сохраняя свои личные границы и ценности... Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, да и по нему, все, кто знали (А ЗНАЛИ ВСЕ)...", - добавила она.

Впоследствии появилась еще одна реакция от жены бизнесмена.

"Я долго думала, стоит ли что-то говорить. Потому что я никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сочувствия. Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но, недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила - не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя.Спасибо за способность сочувствовать, а не осуждать", - прокомментировала Дарья. Жена Константина Валеулина (фото: instagram.com/dk_lv)

К слову, несмотря на публичные заявления Алхим о завершении их отношений, скандал не утихает. Блогерша утверждает, что Константин продолжает пытаться вернуть ее и даже преследует.

По ее словам, они случайно встретились на одной из заправок, где между ними якобы возникла ссора, а потом бизнесмен ждал ее возле дома.

"Вчера (29 марта. - Ред.) до часу ночи с Константином Сергеевичем дралась и ругалась на заправке. Потом он стал у меня под домом и я просто не могла зайти, потому что он хотел поговорить, а мне с ним разговаривать не о чем. Уже три месяца", - заявила она.

Отметим, что в прошлом Анна была замужем, но развелась с бывшим мужем Александром из-за измены с его стороны. Экс-супруги воспитывают сына.

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