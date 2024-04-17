Алергія чи застуда: ось які симптоми відрізняють стани
Останнім часом багато пацієнтів скаржаться на сильний нежить, чхання, сльозотеча, закладеність носа, першіння в горлі та інші симптоми. Причиною такого стану може бути як застуда (ГРВІ), так і сезонна алергія.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Zdorovishi razom".
Основні симптоми застуди
Головна визначальна риса застуди - з лікуванням або без, протягом 7-10 днів людина одужує.
Для застудного нежитю характерне:
- підвищення температури тіла
- відчуття розпирання чи болю у ділянці обличчя
- ломота у тілі
Важливо, якщо ж симптоми є протягом усього року або чітко в конкретний сезон - це алергія.
Звичайна застуда починається поступово. Ви можете відчувати слабкість або невисоку температуру протягом кількох днів.
Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. Зазвичай ви чітко можете визначити, коли почалася хвороба.
Як зрозуміти, що у вас алергія
Супутні симптоми при алергічному нежитю такі:
- дерматит
- кон’юнктивіт
- бронхіальна астма
- кропивниця
- набряки
До того ж, якщо у вас з’явився нежить розібратись із лікуванням допоможе лікар. Самостійне призначення ліків може наробити чимало шкоди.
Алергія не передається з вірусом від однієї людини до іншої, а виникає внаслідок реакції організму на пилок рослини, шерсть тварин, побутову хімію, продукти харчування. У зоні ризику знаходяться люди з генетичною схильністю до алергії.
Поширеними алергенами є також побутовий пил, цвілеві грибки, корм тварин та інші збудники.
Також збудниками інфекційних процесів, в основному, є різні віруси. Їх налічують більше 200 видів. Вони з легкістю передаються через брудні руки, а також повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражають слизову оболонку дихальних органів.
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