Аллергия или простуда: вот какие симптомы отличают состояния
В последнее время многие пациенты жалуются на сильный насморк, чихание, слезотечение, заложенность носа, першение в горле и другие симптомы. Причиной такого состояния может быть как простуда (ОРВИ), так и сезонная аллергия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".
Основные симптомы простуды
Главная отличительная черта простуды - с лечением или без, в течение 7-10 дней человек выздоравливает.
Для простудного насморка характерно:
- повышение температуры тела
- ощущение распирания или боли в области лица
- ломота в теле
Важно, если же симптомы есть в течение всего года или четко в конкретный сезон - это аллергия.
Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете ощущать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.
Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы можете определить, когда началась болезнь.
Как понять, что у вас аллергия
Сопутствующие симптомы при аллергическом насморке таковы:
- дерматит
- конъюнктивит
- бронхиальная астма
- крапивница
- отеки
К тому же, если у вас появился насморк, разобраться с лечением поможет врач. Самостоятельное назначение лекарства может нанести немало вреда.
Аллергия не передается с вирусом от одного человека другому, а возникает вследствие реакции организма на пыльцу растения, шерсть животных, бытовую химию, продукты питания. В зоне риска находятся люди с генетической предрасположенностью к аллергии.
Распространенными аллергенами есть также бытовая пыль, плесневые грибки, корм животных и другие возбудители.
Также возбудителями инфекционных процессов, в основном, есть разные вирусы. Их насчитывают более 200 видов. Они с легкостью передаются через грязные руки, а также воздушно-капельным путем и прежде всего поражают слизистую дыхательных органов.
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