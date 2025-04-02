Алергія б'є рекорди: в якому віці ви в зоні ризику?

Дитинство

У дітей весняна алергія зазвичай проявляється у віці від 2 до 10 років. На цьому етапі імунна система розвивається і стає більш сприйнятливою до алергічних реакцій. Типові симптоми включають чхання, свербіж очей і закладеність носа.

Ранній контакт з пилком може збільшити ризик розвитку алергічної астми в подальшому житті. Крім того, нелікована алергія може вплинути на успішність у школі та якість сну, що може мати довгострокові наслідки для їх фізичного та емоційного розвитку.

Юнацтво

У підлітковому віці у багатьох молодих людей посилюється весняна алергія. Це пов’язано з гормональними змінами, які можуть впливати на реакцію імунної системи. Підлітки схильні до розвитку стійкого алергічного риніту, який може заважати їх повсякденній діяльності та соціальному життю. Втома, спричинена проблемами зі сном через симптоми алергії, може вплинути на їхню концентрацію та успішність. Крім того, у деяких підлітків може початися астма, пов’язана з сезонною алергією.

Дорослий вік

У дорослому віці весняна алергія може бути більш складною через екологічні та професійні фактори. У дорослих може розвинутися нова чутливість або спостерігатися збільшення тяжкості існуючих алергічних реакцій. Постійний вплив пилку під час активного відпочинку або роботи, пов’язаної з сільським господарством, може посилити симптоми. Крім того, стрес, пов'язаний з роботою і сімейними обов'язками, може посилити алергічні реакції. Дорослим також слід бути обережними щодо взаємодії між ліками для лікування алергії та іншими медичними методами лікування.

Старість

З віком імунна система людей слабшає, що може змінити реакцію на весняні алергени. Хоча у деяких людей похилого віку сезонна алергія може зменшитися через зміни в імунній системі, у інших може розвинутися нова чутливість або спостерігатися збільшення інтенсивності наявних реакцій. Крім того, супутні захворювання, пов’язані зі старінням (такі як хронічні респіраторні захворювання), можуть ще більше ускладнити лікування весняної алергії.

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