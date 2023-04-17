Алергія на алкоголь? У кого може виникати і як її точно розпізнати

У деяких людей може виникати алергія на алкоголь. Це може бути або "справжня" непереносимість спиртного, або ж реакція організму на певні компоненти у чарці чи келиху.
Про це розповіла алерголог Влада Барзилович в Instagram Доказові батьки.
Це генетична схильність. Виникає внаслідок особливості роботи ферментів алкогольдегідрогенази та ацетальдегідрогенази, які потрібні для розщеплення токсинів алкоголю.
Токсини не виводяться і дуже швидко провокують негативні симптоми, навіть після маленької кількості алкоголю, навіть на Ромову бабку чи цукерку з алкоголем. Частіше схильність мають азійці.
Вторинно такий стан може виникати після травм голови, хронічних захворювань ШКТ, на фоні депресивних розладів.
Лікар радить дотримуватися своєї безпечної алкогольної межі. Вона може бути від кілька крапель до кількох бокалів.
В цьому випадку людина буде реагувати не лише на алкоголь, але й на інші продукти, що містять значимий алерген: борошняні вироби, виноград, сухофрукти (вони часто місять містять сульфіти).
Порада: шукати алкогольний напій без вмісту причинного алергену
Тобто мала кількість ферменту діаміноксидази, що утилізує гістамін. Гістамін - той самий провокатор, який викликає симптоми алергії (почервоніння, свербіння та інші).
Можна спробувати використовувати препарати діаміноксидази перед застіллям.
Тобто підвищувати вірогідність реакції на те, що ви вживаєте паралельно з алкоголем (м’ясо, морепродукти, яйця тощо).
Це може бути ознакою лімфоми Ходжкіна.
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