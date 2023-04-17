Алергія на алкоголь? У кого може виникати і як її точно розпізнати

Симптоми алергії - від неприємних до загрозливих:

почервоніння обличчя,

зуд по тілу, кропив'янка,

нежить,

погіршення симптомів бронхіальної астми,

нудота, блювання, діарея,

анафілаксія.

Викликати ці симптоми можуть декілька станів

Справжня непереносимість алкоголю

Це генетична схильність. Виникає внаслідок особливості роботи ферментів алкогольдегідрогенази та ацетальдегідрогенази, які потрібні для розщеплення токсинів алкоголю.

Токсини не виводяться і дуже швидко провокують негативні симптоми, навіть після маленької кількості алкоголю, навіть на Ромову бабку чи цукерку з алкоголем. Частіше схильність мають азійці.

Вторинно такий стан може виникати після травм голови, хронічних захворювань ШКТ, на фоні депресивних розладів.

Лікар радить дотримуватися своєї безпечної алкогольної межі. Вона може бути від кілька крапель до кількох бокалів.

Справжня алергія на деякі компоненти: сульфіти, виноград, зернові культури

В цьому випадку людина буде реагувати не лише на алкоголь, але й на інші продукти, що містять значимий алерген: борошняні вироби, виноград, сухофрукти (вони часто місять містять сульфіти).

Порада: шукати алкогольний напій без вмісту причинного алергену

Синдром непереносимості гістаміну

Тобто мала кількість ферменту діаміноксидази, що утилізує гістамін. Гістамін - той самий провокатор, який викликає симптоми алергії (почервоніння, свербіння та інші).

Можна спробувати використовувати препарати діаміноксидази перед застіллям.

Алкоголь може працювати як "кофактор" алергічних реакцій

Тобто підвищувати вірогідність реакції на те, що ви вживаєте паралельно з алкоголем (м’ясо, морепродукти, яйця тощо).

Дуже рідко - різкий біль у шлунку після вживання алкоголю

Це може бути ознакою лімфоми Ходжкіна.