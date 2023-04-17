Аллергия на алкоголь? У кого может возникать и как ее точно распознать

У некоторых людей может возникать аллергия на алкоголь. Это может быть либо "истинная" непереносимость спиртного, либо реакция организма на определенные компоненты в рюмке или бокале.
Об этом рассказала аллерголог Влада Барзилович в Instagram Доказові батьки.
Это генетическая предрасположенность. Возникает вследствие особенности работы ферментов алкогольдегидрогеназы и ацетальдегидрогеназы, необходимых для расщепления токсинов алкоголя.
Токсины не выводятся и очень быстро провоцируют негативные симптомы даже после маленького количества алкоголя, даже на Ромовую бабку или конфету с алкоголем. Чаще склонность у азиатов.
Вторично такое состояние может возникать после травм головы, хронических заболеваний ЖКТ, на фоне депрессивных расстройств.
Врач советует соблюдать свой безопасный алкогольный предел. Она может быть от нескольких капель до нескольких бокалов.
В этом случае человек будет реагировать не только на алкоголь, но и на другие продукты, содержащие значительный аллерген: мучные изделия, виноград, сухофрукты (они часто содержат сульфиты).
Совет: искать алкогольный напиток без содержания причинного аллергена
То есть малое количество фермента диаминоксидазы, что утилизирует гистамин. Гистамин - тот самый провокатор, который вызывает симптомы аллергии (покраснение, зуд и другие).
Можно попробовать использовать препараты диаминооксидазы перед застольем.
То есть повышать вероятность реакции на то, что вы употребляете параллельно с алкоголем (мясо, морепродукты, яйца и т. п.).
Это может являться признаком лимфомы Ходжкина.
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