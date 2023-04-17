Аллергия на алкоголь? У кого может возникать и как ее точно распознать

Симптомы аллергии - от неприятных до угрожающих:

покраснение лица,

зуд по телу, крапивница,

насморк,

ухудшение симптомов бронхиальной астмы,

тошнота, рвота, диарея,

анафилаксия

Вызвать эти симптомы могут несколько состояний

Истинная непереносимость алкоголя

Это генетическая предрасположенность. Возникает вследствие особенности работы ферментов алкогольдегидрогеназы и ацетальдегидрогеназы, необходимых для расщепления токсинов алкоголя.

Токсины не выводятся и очень быстро провоцируют негативные симптомы даже после маленького количества алкоголя, даже на Ромовую бабку или конфету с алкоголем. Чаще склонность у азиатов.

Вторично такое состояние может возникать после травм головы, хронических заболеваний ЖКТ, на фоне депрессивных расстройств.

Врач советует соблюдать свой безопасный алкогольный предел. Она может быть от нескольких капель до нескольких бокалов.

Истинная аллергия на некоторые компоненты: сульфиты, виноград, зерновые культуры

В этом случае человек будет реагировать не только на алкоголь, но и на другие продукты, содержащие значительный аллерген: мучные изделия, виноград, сухофрукты (они часто содержат сульфиты).

Совет: искать алкогольный напиток без содержания причинного аллергена

Синдром непереносимости гистамина

То есть малое количество фермента диаминоксидазы, что утилизирует гистамин. Гистамин - тот самый провокатор, который вызывает симптомы аллергии (покраснение, зуд и другие).

Можно попробовать использовать препараты диаминооксидазы перед застольем.

Алкоголь может работать как "кофактор" аллергических реакций.

То есть повышать вероятность реакции на то, что вы употребляете параллельно с алкоголем (мясо, морепродукты, яйца и т. п.).

Очень редко - резкая боль в желудке после употребления алкоголя.

Это может являться признаком лимфомы Ходжкина.