Алексея Гончаренко ограбили в поезде: что украли у нардепа

Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко пожаловался на то, что его ограбили в поезде Одесса-Ковель по дороге в Ровенскую область. У него украли 20 тысяч гривен и банковские карты.
Об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 10 мая ночью, во время когда Гончаренко спал.
"Ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги", - заявил нардеп.
Как оказалось, воры начали расплачиваться карточками Гончаренко в ближайшем от вокзала магазине АТБ в Жмеринке.
Алексей поблагодарил всех местных сотрудников полиции, которые в течение дня установили место нахождения злоумышленников и задержали их. При этом банковские карты депутату вернули.
Сам же Гончаренко призвал украинцев быть осторожными, чтобы не попадать в подобные ситуации.
Напомним, в Сумской области мужчина выдавал себя за фельдшера, который проводит вакцинацию населения от коронавируса. Злоумышленник ввел пенсионерам снотворное для животных, ограбил и чуть не убил.
При этом денег он не нашел, избил пожилую женщину и забрал у нее телефон и банковскую карту.
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