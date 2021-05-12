Алексея Гончаренко ограбили в поезде: что украли у нардепа

Инцидент произошел 10 мая ночью, во время когда Гончаренко спал.

"Ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги", - заявил нардеп.

Как оказалось, воры начали расплачиваться карточками Гончаренко в ближайшем от вокзала магазине АТБ в Жмеринке.

Алексей поблагодарил всех местных сотрудников полиции, которые в течение дня установили место нахождения злоумышленников и задержали их. При этом банковские карты депутату вернули.

Сам же Гончаренко призвал украинцев быть осторожными, чтобы не попадать в подобные ситуации.