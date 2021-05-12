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Алексея Гончаренко ограбили в поезде: что украли у нардепа

Автор: Роман Мирончук

Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко пожаловался на то, что его ограбили в поезде Одесса-Ковель по дороге в Ровенскую область. У него украли 20 тысяч гривен и банковские карты.

Об этом нардеп рассказал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 10 мая ночью, во время когда Гончаренко спал.

"Ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки. Утром, сразу после того, как проснулся, я заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги", - заявил нардеп.

Как оказалось, воры начали расплачиваться карточками Гончаренко в ближайшем от вокзала магазине АТБ в Жмеринке.

Алексей поблагодарил всех местных сотрудников полиции, которые в течение дня установили место нахождения злоумышленников и задержали их. При этом банковские карты депутату вернули.

Сам же Гончаренко призвал украинцев быть осторожными, чтобы не попадать в подобные ситуации.

Напомним, в Сумской области мужчина выдавал себя за фельдшера, который проводит вакцинацию населения от коронавируса. Злоумышленник ввел пенсионерам снотворное для животных, ограбил и чуть не убил.

При этом денег он не нашел, избил пожилую женщину и забрал у нее телефон и банковскую карту.

Мы также писали о том, что в Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед сотрудниками полиции.

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Новости Украины ограблениеАлексей Гончаренко