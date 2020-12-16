ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед "копами"

Киев, Среда 16 декабря 2020 23:05
В Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед "копами"
В Киеве грабитель украл серьги и упал перед полицейскими (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 16 декабря, патрульная полиция вместе с очевидцем ограбления задержали мужчину, который на проспекте Академика Королева сорвал с женщины золотые серьги. Грабитель выбежал из двора и когда увидел полицейских, то растерялся, поскользнулся и упал.

Женщина сообщила, что к ней сзади подошел неизвестный мужчина, сорвал золотые серьги и начал убегать. При этом за грабителем погнался неравнодушный очевидец преступления. Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед &quot;копами&quot;

В Киеве грабитель украл серьги и упал перед полицейскими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Инспекторы задержали гражданина, который так и не выпустил свой "трофей" из рук. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Святошинского района.

В Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед &quot;копами&quot;

В Киеве грабитель украл серьги и упал перед полицейскими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, под Львовом героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста. 48-летний мужчина украл из магазина бытовую химию и намеревался сбежать, но смелые женщины не позволили ему это сделать.

Ранее в Италии наглые злоумышленники обворовали дом легендарного футболиста и обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси во время его похорон. Воры вынесли деньги и часы Rolex.

Мужчины проникли в дом через окно на кухне, которое взломали. Когда они попали внутрь, то сразу же начали обыскивать комнаты, рыться в ящиках и переворачивать все вверх дном.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевграбитель

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь