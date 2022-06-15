Алексей Дурнев: "Наши защитники каждый день умирают, чтобы мы с вами пили чай на террасе и спали в своих кроватях"

Что просит Дурнев

Алексей отмечает, что людям "сложно постоянно находиться в напряжении", потому что "психика не выдерживает".

"А сейчас пришло лето, и многие вообще расслабился, вернув жизнь в привычное русло - рестораны, поездки, вечеринки и ленивый отдых у бассейна", - пишет он.

Безусловно, подчеркивает Дурнев, сейчас нам всем нужно продолжать жить и получать простое удовольствие.

"Но, пожалуйста, не забывайте о главном - мы сейчас боремся за свою свободу. У нас война, наши защитники каждый день умирают, чтобы мы с вами пили чай на террасе и спали в своих кроватях. И наша задача не винить себя за свободу, а пользоваться ею как оружием против зла", - призвал он.

Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

35-летний шоумен, который, к слову, родился в Мариуполе, где россияне убили более 20 тысяч человек, просит украинцев "ежедневно делать что-то важное для приближения нашей победы".

"Сделайте правило выделять хотя бы полчасика для добрых дел. Это может быть донат на армию, репост важных сборов или акций в поддержку Украины, волонтерская работа или распространение информации о войне на английском языке. Если мы будем работать как слаженный организм, наша победа наступит как можно быстрее. Маленькие дела становятся огромной силой, не недооценивайте свой голос и свои возможности", - написал он.

При этом, говорит Дурнев, не нужно стесняться себя.

"Попурри в сторис из фотографий еды, сборов для авто военным, селфи в тренажерном зале и снимков оккупированных городов выглядит намного лучше молчания. Мы обязательно со всем справимся и одержим победу, если будем бороться. Верю в ваше доброе сердце и светлый ум", - резюмировал он.



Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину, Алексей Дурнев перешел на украинский язык и создал канал Боже, какое конченое. Там он вместе со своей командой троллит сториз россиян и звезд, которые предали Украину.

Кроме того, шоумен активно помогает ВСУ и всем украинцам, которые в этом нуждаются.