Александру Усику - 35: малоизвестные факты из жизни украинского чемпиона

17 января празднует день рождения украинский чемпион в тяжелом весе - Александр Усик. Ему исполняется 35 лет.
В нашем материале ниже читайте о самых малоизвестных фактах из жизни боксера.
Будущий украинский чемпион родился в Крыму в 1987 году, потом у семьи были финансовые проблемы и они вынуждены были переехать в Черниговскую область, в Рыботин. Там Саша заболел туберкулезом. Ему было 5 лет. Врачи давали ему очень мало шансов на жизнь.
Кстати, в детстве Усик был очень хилым и болезненным ребенком.
Усик с мамой в детстве (фото: instagram.com/usykaa)
В школе Саша учился хорошо. И хотя мама очень хотела, чтобы сын изучал английский язык Александр выбрал бокс, а отец его в этом очень поддержал.
В 2006 Усик получил первую бронзу (фото: instagram.com/usykaa)
Усик очень тяжело переживал утрату отца, который его во всем поддерживал. Александр уже тогда пришел к религии и после смерти отца вновь исповедался.
"Я не мог остановить слезы. Просто весь вытекал", - говорил о смерти папы Усик.
Спустя годы боксер признался, что отец снился ему еще очень долго перед каждым поединком.
Спустя годы Саша рассказал, что в детстве был хулиганом и воровал у бабушек семечки. Также его называли "маленьким бандитом".
"В детстве я был маленьким и дерзким паразитом, который бегал по подворотням, кидался банками и издевался над такими же хулиганами, каким был сам. Я воровал у бабушек семечки. На меня жаловались все соседи" – сказал Усик.
"Как-то раз во дворе мы с мальчишками разожгли костер и прыгали через него. Один мальчик перед тем как прыгать, всегда крестился. Я смеялся над ним. "Ну, где твой бог, покажи-ка мне его!" – требовал я. "Не веришь, значит? – посмотрел на меня тот мальчишка. – Тогда подними голову вверх, скажи, что не веришь в бога и прыгни через костер". Я устроил из этого целый спектакль. А потом разбежался и… упал в костер", – вспоминал в одном из интервью Александр.
Будущую супругу Катерину боксер увидел еще в школе. Ребята учились в параллельных классах. А вот вступили в брак Саша и Катя 25 сентября 2009 года. Они воспитывают троих детей.
Как мы ранее писали, Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте.