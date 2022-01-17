Олександру Усику - 35: маловідомі факти з життя українського чемпіона

Усик був на волосок від смерті

Майбутній український чемпіон народився в Криму в 1987 році, потім у сім'ї були фінансові проблеми і вони змушені були переїхати в Чернігівську область, в Риботин. Там Саша захворів на туберкульоз. Йому було 5 років. Лікарі давали йому дуже мало шансів на життя.

До речі, в дитинстві Усик був дуже кволою дитиною.

Усик з мамою в дитинстві (фото: instagram.com/usykaa)

Усик відмінно вчився в школі

У школі Саша вчився добре. І хоча мама дуже хотіла, щоб син вивчав англійську мову Олександр вибрав бокс, а батько його в цьому дуже підтримав.

У 2006 Усик отримав першу бронзу (фото: instagram.com/usykaa)

Втрата батька

Усик дуже важко переживав втрату батька, який його в усьому підтримував. Олександр вже тоді прийшов до релігії й після смерті батька знову сповідався.

"Я не міг зупинити сльози. Просто весь витікав", - говорив про смерть тата Усик.

Через роки боксер зізнався, що батько снився йому ще дуже довго перед кожним поєдинком.

На нього скаржилися сусіди

Через роки Саша розповів, що в дитинстві був хуліганом і крав у бабусь насіння. Також його називали "маленьким бандитом".

"У дитинстві я був маленьким і зухвалим паразитом, який бігав по підворіттях, кидався банками і знущався з таких ж хуліганів, яким був сам. Я крав у бабусь насіння. На мене скаржилися всі сусіди", - сказав Усик.

У дитинстві боксер не вірив у Бога і сміявся над ним

"Якось раз у дворі ми з хлопчаками розпалили багаття і стрибали через нього. Один хлопчик перед тим як стрибати, завжди хрестився. Я сміявся над ним. "Ну, де твій бог, покажи - но мені його!" - вимагав я. "Не віриш, значить? - подивився на мене той хлопчисько. - Тоді підніми голову вгору, скажи, що не віриш в бога і стрибни через багаття". Я влаштував з цього цілий спектакль. А потім розбігся і... впав у багаття", - згадував в одному з інтерв'ю Олександр.

Дружина Усика

Майбутню дружину Катерину боксер побачив ще в школі. Вони навчалися в паралельних класах. А ось одружилися Саша і Катя 25 вересня 2009 року. Вони виховують трьох дітей. З дружиною Катею Усик у шлюбі з 2009 року (фото: instagram.com/usykaa)