Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму (видео)

Александр Усик показал тренировку на свежем воздухе в своем Instagram
Александр Усик, который является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, поехал в оккупированный Крым на тренировку. Спортсмен готовится к поединку в дебютном бое в супертяжелом весе.
В совместном аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram опубликовали видео тренировки Усика на свежем воздухе. В ролике можно увидеть Александра, который боксирует на фоне крымских гор.
"Вот это называется тренировка на свежем воздухе", - подписали видео.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое видео. Некоторые в недоумении, почему нужно было ехать именно в Крым.
Кстати, некоторые узнали место на видео и указали, что Усик тренируется в Ялте на фоне горы Ай-Петри.
Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_official)
Как сообщалось ранее, в марте Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.
Также мы писали о том, что Александр Усик показал в сети, как проводит время, когда не находиться на тренировке.