Александр Усик рассказал про любимые авто: "сам люблю ухаживать"

Автомобили Усика

В первый раз Усик сел за руль, когда был подростком. Он учился ездить на Москвиче-412 своего отца. Первой личной машиной спортсмена стала Skoda Octavia A5. Он украсил ее изображением легендарного боксера Мохаммеда Али.

Александр Усик и его авто (фото: autoportal.ua)

В 2013 году в Симферополе Skoda попала в ДТП. Но после аварии от авто он не избабился. В интервью в 2016 году Александр говорил, что продолжает ездить на этой машине. Но с тех пор прошло уже 5 лет, поэтому точно неизвестно, сохранилось ли авто до наших дней.

Александр Усик и его авто (фото: autoportal.ua)

Усик в одно время владел кроссовером Kia Sorento, но через две недели машину разбила его жена. В 2012 году за победу на Олимпиаде Александр получил от Федерации бокса Украины Volvo XC90.

Александр Усик и его авто (фото: autoportal.ua)

После этого Усик ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. В интервью журналистам он говорил, что ездил на разных авто, даже более дорогих, но "Крузер" ему нравится больше всех.

Затем у Усика были не менее крутые автомобили - Lexus LX (куплен в 2018-м), Mercedes-Benz GLS… Самой же свежей машиной Александра является кроссовер Audi RS Q8. Эту машину он купил летом 2020 года.

Александр Усик и его авто (фото: autoportal.ua)

"Автомобили мне очень нравятся, я можно сказать "кайфую" от них. Сам люблю ухаживать за своей машиной, если время позволяет, у меня даже специальный пылесосик есть", - говорит Александр.

Пять лет назад Александр тестировал электрокроссовер Tesla Model X P90D Ludicrous. Сейчас эту машину знают многие, но тогда - это был "просто космос". Боксеру понравилось авто, особенно его динамика (3,2 секунды до 100 км/ч) и почти полноценный автопилот.

Александр Усик тестирует Tesla Model X (фото: autoportal.ua)

Но без критики также не обошлось - нарекания вызвало качество сборки салона и "невозможность отправиться в путешествие по Украине". Запас хода у авто составляет 416 км.