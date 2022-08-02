ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 20:12
Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото) Фото: Александр Педан (facebook.com/pedanos)
Автор: Владимир Костырин

Александр Педан стал одним из создателей проекта "Струм" - курса подготовки гражданского населения в условиях города во время войны, что включает физический и психологический треннинги, а также занятия по домедицинской подготовке.

Об этом известный украинский шоумен, телеведущий и блогер рассказал в своем Instaram.

Педан обращает внимание, что у этого проекта нет ничего общего с ВСУ или территориальной обороной, и программа разработана для гражданских.

"Все курсанты за две недели посетили восемь занятий и сдали зачеты. Во время учебы работали над физической подготовкой, ведь в наше время важно быть в хорошей форме. Не знаешь, что завтра случится, куда придется бежать, прыгать, прятаться и т.д.", - пишет общественный деятель и ведущий.

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Александр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

На проекте "Струм" также была психологическая подготовка, курс лекций по информационной безопасности, встреча с представителями ГСЧС относительно минной безопасности.

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Занятия по минной безопасности на программе "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

На занятиях по домедицинской подготовке овладевали навыками, как помогать себе и людям вокруг при сложных ситуациях: останавливать кровотечение, делать вентиляцию легких и сердца и т.д.

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Александр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022 / instagram.com/pedanos)

Не обошлось и без курса работы с короткоствольным оружием, травматическими пистолетами.

"Мне кажется, что сейчас и парни, и девушки должны знать, как обращаться с оружием. Конечно, изучить технику безопасности, чтобы не причинить никому вреда", - высказался Педан.

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Уроки по обращению с оружием на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

Артист и ведущий "Нового канала" анонсировал продолжение программы и набор второй группы на курсы подготовки гражданского населения "Струм", куда рекомендует записываться.

"Я очень доволен курсом! Общался с курсантами и услышал хороший фидбек. Приятно, что "Струм" зашел нашим первопроходцам. Поэтому скоро состоится следующий набор. Кстати, это будет версия уже более углубленной подготовки", - рассказал Педан.

Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)Александр Педан прошел курс подготовки населения во время войны: зовет на новый набор (фото)

Александр Педан рассказал, как проходил курсы "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

Напомним, ранее Александр Педан рассказал, как для детей сделать спорт веселым хобби.

Также мы писали, что в начале полномасштабного нападения РФ на Украину шоумен вместе с другими популярными блогерами и артистами принял участие в записи видеообращения к россиянам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Педан
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь