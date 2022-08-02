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Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

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Вівторок 02 серпня 2022 20:12
Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото) Фото: Олександр Педан (facebook.com/pedanos)
Автор: Володимир Костирін

Олександр Педан став одним із творців проекту "Струм" - курсу підготовки цивільного населення в умовах міста під час війни, що включає фізичний та психологічний тренінги, а також заняття з домедичної підготовки.

Про це відомий український шоумен, телеведучий і блогер розповів у своєму Instaram.

Педан звертає увагу, що у цього проекту немає нічого спільного з ЗСУ або територіальною обороною, і програма розроблена для цивільних.

"Всі курсанти за два тижні відвідали вісім занять і здали заліки. Під час навчання працювали над фізичною підготовкою, адже в наш час важливо бути в хорошій формі. Не знаєш, що завтра трапиться, куди доведеться бігти, стрибати, ховатися тощо", - пише громадський діяч і ведучий.

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Олександр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

На проекті "Струм" також була психологічна підготовка, курс лекцій з інформаційної безпеки, зустріч з представниками ДСНС стосовно мінної безпеки.

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Заняття щодо мінної безпеки на програмі "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

На заняттях з домедичної підготовки опановували навички, як допомагати собі та людям навколо при складних ситуаціях: зупиняти кровотечу, робити вентиляцію легенів і серця і т. д.

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Олександр Педан на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022 / instagram.com/pedanos)

Не обійшлося і без курсу роботи з короткоствольною зброєю, травматичними пістолетами.

"Мені здається, що зараз і хлопці, і дівчата повинні знати, як поводитися зі зброєю. Звичайно, вивчити техніку безпеки, щоб не заподіяти нікому шкоди", - висловився Педан.

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Уроки по поводженню зі зброєю на курсах "Струм" (фото: instagram.com/strum.2022)

Артист і ведучий "Нового каналу" анонсував продовження програми і набір другої групи на курси підготовки цивільного населення "Струм", куди рекомендує записуватися.

"Я дуже задоволений курсом! Спілкувався з курсантами і почув хороший фідбек. Приємно, що "Струм" зайшов нашим першопрохідцям. Тому скоро відбудеться наступний набір. До речі, це буде версія вже більш поглибленої підготовки", - розповів Педан.

Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)Олександр Педан пройшов курс підготовки населення під час війни: кличе на новий набір (фото)

Олександр Педан розповів, як проходив курси "Струм" (фото: instagram.com/pedanos)

Нагадаємо, раніше Олександр Педан розповів, як для дітей зробити спорт веселим хобі.

Також ми писали, що на початку повномасштабного нападу РФ на Україну шоумен разом з іншими популярними блогерами та артистами взяв участь у записі відеозвернення до росіян.

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Олександр Педан
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