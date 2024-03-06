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Алан Бадоєв сказав, чому не поїхав з України, як Винник чи Яма

Алан Бадоєв (фото: facebook.com/AlanBadoevDirector)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український режисер Алан Бадоєв зізнався, чому на початку війни він не поїхав з України, як інші представники шоубізнесу.

Що стало причиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Алана Бадоєва для Дмитра Гордона.

За словами режисера, він не поїхав, бо втрачати все, що у нього є в Україні - він не захотів.

"У кожного чоловіка є певний проміжок часу, коли він може вести людей за собою. Його не так багато як хочеться. Починати десь наново я не хотів, є великий шлях, який пройдений покроково, дуже чітко, все що було до 42 років моїх - це кожний рік титанічної праці, коли нічого іншого немає, ти мало спиш - багато працюєш. І коли на третій день війни говори, що я буду робити, тому що тобі гидко подумати й образливо, що все ти побудував, все зруйновано, що ти й підійти не можеш до осколків, тому що вони ще опльовані", - розповів Алан Бадоєв.

Він додав, що любить Україну, йому тут комфортно і саме з цією країною він хоче розвиватися.

"Я розумів, що мій інститут ще 20 років може підкорювати певні вершини, і я хочу зробити щось співзвучним з тим, що буде відбуватися у мене вдома, на тій землі, де мені завжди було добре, де я почувався ідеально. Я хочу розвивати своє життя разом з цією країною, і вірю в Україну", - підкреслив режисер.

 

Раніше ми писали про те, що Алан Бадоєв різко висловився про Росію.

А ще розповідали про те, що Алан Бадоєв видав серію відвертих кадрів.

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Алан БадоєвНовини шоу-бізнесу