Алан Бадоєв показав теплу зустріч з дітьми за кордоном (фото)

Як відбулась зустріч Бадоєва з дітьми

За словами режисера та продюсера, вони з донькою та сином не бачилися аж чотири роки. Спочатку була пандемія, а потім війна, яка триває і зараз.

"Не бачив своїх дітей разом чотири роки. Спочатку ковід, потім війна, тож привчився спілкуванню по відео звʼязку. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на "тихій пати", де в кожного своя музика у навушниках. Занадто нові й сучасні тенденції, вони скоріше виглядають "як справжні", але не є ними", - каже Алан

Також режисер зауважив, що всі ми, українці, добре знаємо що це не замінює обійми, поцілунки перед сном, коли відчуваєш запах волосся своєї дитини. Це аж не як не допомагає розумінню один одного і забирає можливість бути поруч, коли ти потрібен, навіть без слів, а просто бути та помовчати.

Алан Бадоєв зустрівся з дітьми (фото: instagram.com/alanbadoev)

"І от нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіно-мандрівці. Звісно я спостерігав за нами. Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко один від одного, а де близько. Пишу це і посміхаюсь. Бо здається що ближче, ніж зараз ми не були ніколи", - ділиться Алан

За словами режисера, Лола, Боря і він сам - як дуже злагоджене тріо, яке за відчуттями знає всі партії всіх імпровізацій. Кожен відчуває своє місто і мить, коли потрібно починати соло.

"Це мить бездоганного щастя і вона безумовна. Дякую вам мої янголи, ми збережемо один одного", - завершує Бадоєв.

Протягом цих років режисер бачив сина та доньку лише за допомогою відеозв’язку, але тепер довгоочікувана зустріч залишить приємний слід та душевне тепло надовго.

Алан Бадоєв показав атмосферу під час зустрічі з дітьми (фото: instagram.com/alanbadoev)