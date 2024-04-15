Алан Бадоев показал теплую встречу с детьми за границей (фото)

Как состоялась встреча Бадоева с детьми

По словам режиссера и продюсера, они с дочерью и сыном не виделись четыре года. Сначала была пандемия, а затем продолжающаяся и сейчас война.

"Не видел своих детей вместе четыре года. Сначала ковид, потом война, поэтому приучился общению по видеосвязи. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках. Слишком новые и современные тенденции, они скорее выглядят "как настоящие", но не являются ими", - говорит Алан.

Также режиссер отметил, что все мы, украинцы, хорошо знаем, что это не заменяет объятия, поцелуи перед сном, когда чувствуешь запах волос своего ребенка. Это отнюдь не помогает пониманию друг друга и отнимает возможность быть рядом, когда ты нужен, даже без слов, а просто быть и помолчать.

Алан Бадоев встретился с детьми (фото: instagram.com/alanbadoev)

"И вот, наконец, мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кино-путешествии. Конечно я наблюдал за нами. Тщательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, какие обрели новые, где мы далеко друг от друга, а где близко. Пишу это и улыбаюсь. Потому что кажется ближе, чем сейчас мы не были никогда", - делится Алан

По словам режиссера, Лола, Боря и он сам - как очень слаженное трио, которое по ощущению знает все партии всех импровизаций. Каждый ощущает свой город и мгновение, когда нужно начинать соло.

"Это мгновение безупречного счастья и оно безусловно. Спасибо вам мои ангелы, мы сохраним друг друга", - завершает Бадоев.

В течение этих лет режиссер видел сына и дочь только с помощью видеосвязи, но теперь долгожданная встреча оставит приятный след и тепло надолго.

Алан Бадоев показал атмосферу во время встречи с детьми (фото: instagram.com/alanbadoev)