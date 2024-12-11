Алан Бадоєв показав рідкісні фото своєї родини

Родинні фото Бадоєва

Відповідна публікація з'явилася у його блозі. На кількох знімках можна побачити Алана ще у дитинстві. Чорно-білі світлини добре передають його впевнений та серйозний погляд. Одна зі світлин була зроблена під час відпочинку на морі.

Алан Бадоєв у дитинстві (фото: instagram.com/alanbadoev) Алан Бадоєв у дитинстві (фото: instagram.com/alanbadoev)

На інших знімках знаменитість показав себе зараз, а також своїх нащадків - доньку Лоліту, яку йому народила колишня обраниця Жанна Бадоєва, та сина Жанни від першого шлюбу, Бориса. Хлопця Алан всиновив і виховує як рідного.

Нащадки селебриті, як відомо, мешкають за кордоном, а він залишається у Києві. Тому, коли родині нарешті вдається возз'єднатися, ці миті стають для них найціннішими. Кліпмейкер часто розповідає про це у мережі.

Діти Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

Діти Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

Діти Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev) Діти Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

"Тонка лінія буття, що з'єднує душі в одну родину. Бадоєв Family", - підписав публікацію режисер.

Реакція мережі

Колеги та фани продовжують засипати родину компліментами. Ось деякі з них:

"Яка ж крута сімейка!"

"Бажаю тобі і твоїй сім'ї миру і злагоди"

"У вас чудова родина, ви гарний батько"

"Алан з роками стає ще більш привабливим"

"Неймовірні".

До слова, у своїх інтерв'ю продюсер заявляв, що раніше разом із дітьми святкував Новий рік, оскільки це була їхня традиція. Проте зараз ситуація ускладнилася через виїзд нащадків за кордон.

"До повномасштабного вторгнення кожен Новий рік ми збиралися разом, зараз це неможливо зі зрозумілих причин. Але я тісно контактую з дітьми, вони дорослішають, у них з'являються нові питання по життю, і я намагаюся завжди бути поруч, підштовхнути їх до відповідей", - говорив Бадоєв.

"Боря - режисер, продюсер і сценарист. Йому подобається документальні проекти: він створює цикл про творчих людей, про їхню професійну стежку. Лола закінчує школу і готується до вступу в університет, зараз ми розмірковуємо над напрямком, куди саме. Вона теж захоплюється режисурою, кожен день радує і дивує мене своїм відчуттям світу. Люблю їх безмежно!" - додавав він.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

На відміну від своєї колишньої обраниці Жанни Бадоєвої, кліпмейкер засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Він зробив це публічно, а також припинив співпрацю з російськими виконавцями. У квітні 2022 року зірці заборонили в'їзд на територію країни-агресора на 50 років.

Тим часом Бадоєва робить вигляд, ніби ніякої війни немає. Вона повторно вийшла заміж і продовжує мешкати за кордоном.