Алан Бадоев показал редкие фото своей семьи

Семейные фото Бадоева

Соответствующая публикация появилась в его блоге. На нескольких снимках можно увидеть Алана еще в детстве. Черно-белые фотографии хорошо передают его уверенный и серьезный взгляд. Один из кадров был сделан во время отдыха на море.

Алан Бадоев в детстве (фото: instagram.com/alanbadoev) Алан Бадоев в детстве (фото: instagram.com/alanbadoev)

На других снимках знаменитость показал себя сейчас, а также своих потомков - дочь Лолиту, которую ему родила бывшая избранница Жанна Бадоева, и сына Жанны от первого брака, Бориса. Парня Алан усыновил и воспитывает как родного.

Потомки селебрити, как известно, живут за границей, а он остается в Киеве. Поэтому, когда семье наконец-то удается воссоединиться, эти мгновения становятся для них самыми ценными. Клипмейкер часто рассказывает об этом в сети.

Дети Алана Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

Дети Алана Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

Дети Алана Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev) Дети Алана Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

"Тонкая линия бытия, соединяющая души в одну семью. Бадоев Family", - подписал публикацию режиссер.

Реакция сети

Коллеги и фаны продолжают засыпать семью комплиментами.

"Какая же крутая семейка!"

"Желаю тебе и твоей семье мира и согласия"

"У вас отличная семья, вы хороший отец"

"Алан с годами становится еще более привлекательным"

"Невероятные".

К слову, в своих интервью продюсер заявлял, что раньше вместе с детьми праздновал Новый год, потому что это была их традиция. Однако сейчас ситуация усложнилась из-за выезда его наследников за границу.

"До полномасштабного вторжения каждый Новый год мы собирались вместе, сейчас это невозможно по понятным причинам. Но я тесно контактирую с детьми, они взрослеют, у них появляются новые вопросы по жизни, и я стараюсь всегда быть рядом, подтолкнуть их к ответам" , - говорил Бадоев.

"Боря - режиссер, продюсер и сценарист. Ему нравится документальные проекты: он создает цикл о творческих людях, об их профессиональной тропе. Лола заканчивает школу и готовится к поступлению в университет, сейчас мы размышляем над направлением, куда именно. Она тоже увлекается режиссурой, каждый день радует и удивляет меня своим ощущением мира. Люблю их безгранично!" - добавлял он.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

В отличие от своей бывшей избранницы Жанны Бадоевой, клипмейкер осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Он сделал это публично, а также прекратил сотрудничество с российскими исполнителями. В апреле 2022 звезде запретили въезд на территорию страны-агрессора на 50 лет.

Тем временем Бадоева делает вид, будто никакой войны нет. Она повторно вышла замуж и продолжает жить за границей.