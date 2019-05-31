Как акула в Днепре: лось на киевском мосту озадачил сеть (видео)

Лось на Южном мосту в Киеве, туша которого была обнаружена сегодня утром, не на шутку удивил пользователей сети. Сообщение паблика "Киев Оперативный" о том, что животное было сбито водителем автомобиля Mercedes, многие комментаторы подвергли сомнению.

Звучит предположение, что лося перевозили браконьеры, и животное выпало с прицепа под движущийся сзади автомобиль.

Также высказывается гипотеза, что лось в прицепе буса мог очнуться после окончания действия снотворного и выскочил на проезжую часть, после чего действительно был сбит легковушкой.

Мертвый лось на Южном мосту в Киеве (фото: скрин)

"Cегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", - говорится в подписи к видео.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Ролик с лосем на мосту в столице вызвал в сети настоящий ажиотаж, при этом некоторые комментаторы упражняются не только в дедукции, но и в сарказме.

Откуда лось, откуда лось... в этой стране 73 процента такой фауны, а вы удивляетесь откуда лось в Киеве взялся;

А спорим, что лося не сбили, а везли в багажнике..? И убили его на незаконной охоте;

Там в правом ряду такие кочки, что скорей у браконьеров он с прицепа выпал, под заднюю машину;

Ну и вопросы, откуда там лось? Там ведь нет перехода и т.д.... Лось имеет права на эту землю, больше чем половина жителей города;

А теперь вопрос, какой была скорость автомобиля, чтоб так раскорячить животное? И, как можно не увидеть на мосту, ладно из посадки выскочил, а здесь? П.с. Когда в Полтавской области сбили, то он просто вскочил и убежал;

Откуда там лось? И как можно его не увидеть? Странная история;

Не с прицепа он выпал? Молодчик вез в прицепе лося, но лететь по правой полосе там не реально, начал тормозить перед очередной ямой, забирая вправо, а тушка в 500 кг по инерции ушла через борт и обогнала бус, нет?

Больше высоток, скоро все жители леса будут на дороге;

Лось кстати мог спокойно по Днепру приплыть. И из-под моста выбраться на эстакаду. Там как раз место где никаких заборов нет;

Вы че на приколе?! Почти центр города и лось! Он что с дачи на Осокорках сбежал или по мосту Днепр переходил?

Дикое животное на мосту? Хм...А машина-то с прицепом, возможно лося в этом прицепе везли? Не рассчитали дозу и животное очнулось? Не на долго... Не знаешь, что думать уже... В любом случае, хотелось бы быстрее посмотреть камеры;

Откуда там лось взялся? Ни одного пешего подъема в радиусе километра;

Диким лось не может быть, ибо ни с Выдубичей, ни с Осокорков он не может прибежать. Скорей всего кто-то перевозил животное;

Не может дикое животное самостоятельно забраться в такое место;

Лось?! На Южном? Серьезно? Это фиаско;

Лося разорвало, Мерс целый. Вряд ли он его сбил;

Живой лось на Южном мосту так же вероятен, как и акула в Днепре...

Напомним, что в конце декабря 2018-го под Киевом на одесской трассе в районе села Мытница сразу два автомобиля сбили выбежавшего на дорогу лося. После столкновения животное разорвало надвое.

Также мы писали о том, что в Киевской области испуганный лось вышел к людям. Животное пришло сначала к водоему в деревне, но оттуда его прогнали.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области олень напал на 52-летнего почаевского монаха и нанесло священнику многочисленные травмы.