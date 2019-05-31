Наче акула в Дніпрі: лось на київському мосту спантеличив мережу (відео)

Лось на Південному мосту в Києві, туша якого була виявлена сьогодні вранці, не на жарт здивував користувачів мережі. Повідомлення пабліка "Київ Оперативний" про те, що тварину було збито водієм автомобіля Mercedes, багато коментаторів піддали сумніву.

Звучить припущення, що лося перевозили браконьєри, і тварина випала з причепа під автомобіль, що рухався ззаду.

Також висловлюється гіпотеза, що лось в причепі буса міг прокинутися після закінчення дії снодійного та вискочив на проїжджу частину, після чого справді був збитий легковиком.

Мертвий лось на Південному мосту в Києві (фото: скрін)

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes був збитий лось. На жаль, тварина загинула", - йдеться у підписі до відео.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Ролик із лосем на мосту в столиці викликав у мережі справжній ажіотаж, при цьому деякі коментатори вправляються не тільки в дедукції, але і в сарказмі.

Звідки лось, звідки лось... в цій країні 73 відсотка такий фауни, а ви дивуєтесь звідки лось у Києві взявся;

А споримо, що лося не збили, а везли в багажнику..? І вбили його на незаконному полюванні;

Там в правому ряду такі купини, що скоріше у браконьєрів він з причепа випав, під задню машину;

Ну і питання, звідки там лось? Адже там немає переходу тощо.... Лось має права на цю землю, більше ніж половина жителів міста;

А тепер питання, якою була швидкість автомобіля, щоб так раскорячити тварину? І, як можна не побачити на мосту, ладно з посадки вискочив, а тут? П.с. Коли в Полтавській області збили, то він просто підхопився і втік;

Звідки там лось? І як можна його не побачити? Дивна історія;

Не з причепа він випав? Молодик перевозив у причепі лося, але летіти по правій смузі там не реально, почав гальмувати перед черговою ямою, забираючи вправо, а тушка в 500 кг за інерцією пішла через борт і обігнала бус, ні?

Більше висоток, скоро всі мешканці лісу будуть на дорозі;

Лось до речі міг спокійно по Дніпру припливти І з-під мосту вибратися на естакаду. Там якраз місце, де жодних парканів немає;

Чи ви на приколі?! Майже центр міста і лось! Він що з дачі на Осокорках втік або по мосту Дніпро переходив?

Дика тварина на мосту? Хм...А машина із причепом, можливо лося в цьому причепі везли? Не розрахували дозу і тварина прокинулася? Не на довго... Не знаєш, що думати вже... У будь-якому разі, хотілося б швидше подивитися камери;

Звідки там лось взявся? Жодного пішого підйому в радіусі кілометра;

Диким лось не може бути, бо ані з Видубичів, ані з Осокорків він не може прибігти. Скоріше за все хтось перевозив тварину;

Не може дика тварина самостійно забратися в таке місце;

Лось?! На Південному? Серйозно? Це фіаско;

Лося розірвало, Мерс цілий. Навряд чи він його збив;

Живий лось на Південному мосту так само вірогідний, як і акула в Дніпрі...

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2018-го під Києвом на одеській трасі в районі села Митниця відразу два автомобілі збили лося, який вибіг на дорогу. Після зіткнення тварину розірвало надвоє.

Також ми писали про те, що в Київській області переляканий лось вийшов до людей. Тварина прийшла спочатку до водоймища в селі, але звідти її прогнали.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області олень напав на 52-річного почаївського ченця і завдав священику численні травми.