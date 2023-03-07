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Акція від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!"

Акція від Moneyveo "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!" (фото: прес-служба компанії)
Автор: Ілона Свиридова

За даними Міністерства юстиції, з березня по грудень 2022 року в Україні офіційно зареєстрували свій шлюб та створили сім’ї 198 332 пари.

Moneyveo, відома своїми креативними маркетинговими кампаніями, вирішила підтримати цей життєстверджувальний тренд і посприяти закоханим, реалізувавши акцію "Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!".

Компанія розіграє 5 подорожей на двох до 5-зіркового готелю в Буковелі. На переможців чекає розміщення у номері люкс з видом на гори, обслуговування в номері, доступ до всіх послуг готелю: ресторан, бар, SPA, басейн, тренажерна зала. Лакшері-подорож триватиме 7 днів.

Учасником розіграшу може стати як новий, так і постійний клієнт Moneyveo, який виконає умови акції в період її дії.

Для цього треба встигнути до 20 березня 2023 року оформити кредит Smart або Comfort на сторінці акції. В розіграші беруть участь договори на суму від 1000 грн. Обмежень щодо кількості кредитів не існує: чим більше договорів – тим більше шансів у учасника.

27 березня Манівео проведе розіграш призів. Відео розіграшу з'явиться на YouTube-каналі компанії. Імена переможців будуть вказані у розділі новин на сайті moneyveo.ua. Всім переможцям зателефонують, щоб привітати та узгодити передачу виграшу.

Акція діє 10.02.2023–20.03.2023 року на всій території України (за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій). ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА". Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

Кредит "СМАРТ": строк до 5 років, сума до 25 000 грн, реальна річна процентна ставка від 3,71% річних.

Кредит "КОМФОРТ": строк до 140 днів, сума до 22 000 грн, реальна річна процентна ставка від 15,67% річних. Детальні умови надання фінансової послуги - на https://moneyveo.ua/uk/loantypesinfo/ та https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/#tariffs.

Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.

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Буковель