Акция от Moneyveo "Релакс! Отель! Ты, малая и Буковель!"

Компания разыграет 5 путешествий на двоих в 5-звездочный отель в Буковеле. Победителей ждет размещение в номере люкс с видом на горы, обслуживание в номере, доступ ко всем услугам отеля: ресторан, бар, SPA, бассейн, тренажерный зал. Лакшери-путешествие продлится 7 дней.

Участником розыгрыша может стать как новый, так и постоянный клиент Moneyveo, выполнивший условия акции в период ее действия.

Для этого нужно успеть до 20 марта оформить кредит Smart или Comfort на странице акции. В розыгрыше принимают участие договоры на сумму от 1000 грн. Ограничений по количеству кредитов нет: чем больше договоров – тем больше шансов у участника.

27 марта Манивео проведет розыгрыш призов. Видео розыгрыша появится на YouTube-канале компании. Имена победителей будут указаны в разделе новостей на сайте moneyveo.ua. Всем победителям перезвонят, чтобы поприветствовать и согласовать передачу выигрыша.

Акция действует 10.02.2023–20.03.2023 года по всей территории Украины (за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий). ООО "МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ". Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.

Кредит "СМАРТ": срок до 5 лет, сумма до 25 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых.

Кредит "КОМФОРТ": срок до 140 дней, сумма до 22 000 грн., реальная годовая процентная ставка от 15,67% годовых. Подробные условия предоставления финансовой услуги - на https://moneyveo.ua/uk/loantypesinfo/ и https://moneyveo.ua/uk/confidentiality/#tariffs .

Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.