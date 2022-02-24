В России протестуют против войны с Украиной: задержаны почти 900 человек
Фото: в России задержали почти 900 людей на акциях протеста против войны с Украиной (ovdinfo.org)
В России по разным городам продолжаются массовые акции против войны с Украиной. Задержаны уже более 852 человек в 44 городах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "ОВД-Инфо".
В частности, задержаны митингующие в таких городах:
- Москва-426,
- Санкт-Петербург - 178,
- Екатеринбург - 39,
- Краснодар - 26,
- Саратов - 22,
- Нижний Новгород - 16,
- Иваново - 14,
- Калининград-13,
- Тюмень - 11,
- Уфа - 11,
- Оренбург - 9,
- Пермь - 8,
- Новосибирск - 8,
- Воронеж - 7,
- Псков - 7,
- Казань - 6,
- Иркутск - 6,
- Рязань - 4,
- Томск - 3,
- Вологда - 3,
- Владимир - 3,
- Владивосток - 3,
- Красноярск - 3,
- Ростов-на-Дону - 2,
- Мурманск - 2,
- Волгоград - 2,
- Ижевск - 2,
- Тула-2,
- Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одиному.
Протесты в России
Напомним, сегодня Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".
В ответ на это россияне из разных городов проводят акции протеста и одиночные пикеты - они требуют прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить мир между государствами.