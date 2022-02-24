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В России протестуют против войны с Украиной: задержаны почти 900 человек

Новина українською →
Россия, Четверг 24 февраля 2022 20:06
В России протестуют против войны с Украиной: задержаны почти 900 человек Фото: в России задержали почти 900 людей на акциях протеста против войны с Украиной (ovdinfo.org)
Автор: Мария Кучерявец

В России по разным городам продолжаются массовые акции против войны с Украиной. Задержаны уже более 852 человек в 44 городах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "ОВД-Инфо".

В частности, задержаны митингующие в таких городах:

  • Москва-426,
  • Санкт-Петербург - 178,
  • Екатеринбург - 39,
  • Краснодар - 26,
  • Саратов - 22,
  • Нижний Новгород - 16,
  • Иваново - 14,
  • Калининград-13,
  • Тюмень - 11,
  • Уфа - 11,
  • Оренбург - 9,
  • Пермь - 8,
  • Новосибирск - 8,
  • Воронеж - 7,
  • Псков - 7,
  • Казань - 6,
  • Иркутск - 6,
  • Рязань - 4,
  • Томск - 3,
  • Вологда - 3,
  • Владимир - 3,
  • Владивосток - 3,
  • Красноярск - 3,
  • Ростов-на-Дону - 2,
  • Мурманск - 2,
  • Волгоград - 2,
  • Ижевск - 2,
  • Тула-2,
  • Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одиному.

Протесты в России

Напомним, сегодня Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

В ответ на это россияне из разных городов проводят акции протеста и одиночные пикеты - они требуют прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить мир между государствами.

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