Актрису Светлану Светличную срочно госпитализировали: первые подробности

Сообщается, что заслуженная артистка РСФСР госпитализирована в один из крупнейших медицинских холдингов Москвы - Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина.

"Она находится у нас", - сказали в больнице.

Причины госпитализации источник из медучреждения раскрывать не стал. И в каком состоянии сейчас артистка пока неизвестно.

Ранее ряд СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.

Светлане Светличной 80 лет. Больше всего она прославилась ролями в культовых кинокартинах: "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и других.

Последний фильм с актрисой - "Беловодье. Тайна затерянной страны" вышел в 2019 году. Там она сыграла в эпизодической роли саму себя.