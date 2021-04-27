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Актрису Светлану Светличную срочно госпитализировали: первые подробности

Автор: Светлана Мащенко

80-летняя актриса, звезду культового фильма "Бриллиантовая рука" была срочно госпитализирована в Москве. Что известно о состоянии главной блондинки советского кинематографа - читайте ниже в нашем материале.

О том, что актриса находится в больнице, пишет tass.

Сообщается, что заслуженная артистка РСФСР госпитализирована в один из крупнейших медицинских холдингов Москвы - Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина.

"Она находится у нас", - сказали в больнице.

Причины госпитализации источник из медучреждения раскрывать не стал. И в каком состоянии сейчас артистка пока неизвестно.

Ранее ряд СМИ сообщали о подозрении на инсульт у актрисы.

Светлане Светличной 80 лет. Больше всего она прославилась ролями в культовых кинокартинах: "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и других.

Последний фильм с актрисой - "Беловодье. Тайна затерянной страны" вышел в 2019 году. Там она сыграла в эпизодической роли саму себя.

Ранее мы писали, что сын "пропавшего" Леонида Куравлева рассказал всю правду о нем.

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