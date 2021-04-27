Актрису Світлану Світличну терміново госпіталізували: перші подробиці

Повідомляється, що заслужена артистка РРФСР госпіталізована в один з найбільших медичних холдингів Москви - міську клінічну лікарню імені С.С. Юдіна.

"Вона знаходиться у нас", - сказали в лікарні.

Причини госпіталізації джерело з медустанови розкривати не стало. І в якому стані зараз артистка поки невідомо.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли про підозру на інсульт у актриси.

Світлані Світличній 80 років. Найбільше вона прославилася ролями в культових кінокартинах: "Діамантова рука", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна" та інших.

Останній фільм з актрисою - "Біловоддя. Таємниця загубленої країни" вийшов у 2019 році. Там вона зіграла в епізодичній ролі саму себе.