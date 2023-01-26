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Зірку російських серіалів відсторонили від зйомок за підтримку України

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Четвер 26 січня 2023 17:14
Зірку російських серіалів відсторонили від зйомок за підтримку України Російська акторка Дар'я Мельнікова (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зірка російського телесеріалу "Татусеві доньки" Дар'я Мельнікова не з'явиться в новому сезоні популярного в РФ телепроекту. Усе через те, що буцімто її чоловік висловився на підтримку України.

Про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

Що написала акторка

Дар'я повідомила, що в новому сезоні серіалу вона не з'явиться. Однозначних причин їй не повідомляли, однак дівчина здогадується.

"Згода брати участь у проєкті з мого боку була фаном, кумедною ностальгією та веселощами, але у творців проєкту, мабуть (очевидно, це ж кінобізнес) інші цілі та ризики, так буває", - написала 30-річна акторка.

Вона також зазначила, що погодилася на зйомки нового сезону просто для того, щоб порадувати глядачів і відродити спогад з дитинства. Проте продюсери забрали в неї цю можливість.

У кінці допису Дар'я побажала своїм читачам сил, щоб пережити темні часи.

Можна припустити, що вона натякала на такі часи в Росії.

Зірку російських серіалів відсторонили від зйомок за підтримку України

Російська акторка Дар'я Мельнікова (фото: instagram.com/melnikovadsh)

Що могло стати причиною відсторонення

Нещодавно чоловік Дар'ї актор Артур Смольянінов дав гучне інтерв'ю, де сказав, що якщо й пішов би на війну - то лише на боці України. За це висловлювання його визнали "іноагентом" у Росії.

Раніше Артур заявив, що українці - це його брати. Тому він готовий захищати Україну.

Диктатура довго не барилася. Проти актора порушують кримінальну справу. А ще вирішили вирізати з фільмів і серіалів сцени з ним як зі зрадником держави.

Раніше ми розповідали про те, що Миколу Тищенка вигнали з партії за поїздку в Таїланд.

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