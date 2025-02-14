Проміняла кар'єру на сім'ю. Як сьогодні виглядає "відчайдушна домогосподарка" Марсія Кросс

Початок шляху та розвиток кар'єри

Марсія Анна Крос народилася 25 березня 1962 року в Мальборо, штат Массачусетс. Також вона має двох сестер, одна з яких є авторкою та виконавицею власних пісень.

Що стосується вибору своєї майбутньої професії, то Марсія говорила, що ніколи не вагалася, що стане акторкою, оскільки мріяла про це з самого дитинства. Дебютом для неї стала постановка у школі - спектакль "Відьма чорного дрозда". А у 18 років Кросс розпочала навчання в школі драматичної майстерності у Нью-Йорку.

Марсія Кросс з колегою з фільму "Відчайдушні домогосподарки" (фото: instagram.com/reallymarcia)

Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу) Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу) Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу) Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу) Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу)

У 1980-х роках зірка грала у кількох театральних постановках, зокрема у виставах "Слуга двох панів" та "Дванадцята ніч".

На телебаченні знаменитість дебютувала у 1984 році в серіалі "На краю ночі". Проте акторство - далеко не єдине захоплення Марсії, адже вона також має науковий ступінь з психології.

Перша велика популярність до американки прийшла після ролі схибленої лікарки Кімберлі Шоу у серіалі Аарона Спеллінга "Район Мелроуз". Спершу продюсери запросили акторку лише для зйомок у кількох епізодах, але вона настільки сподобалася їм та глядачам, що стала офіційною героїнею цього серіалу.

Згідно з сюжетом, Кімберлі загинула в автокатастрофі. Після на студію пройшов шквал листів від глядачів із проханням повернути улюблену героїню, і це було втілено в життя. Продюсери вирішили повернути Кімберлі "з того світу", після чого вона ще протягом трьох сезонів з'являлася у серіалі.

Кадр з серіалу "Район Мелроуз" Кадр з серіалу "Район Мелроуз"

У "Відчайдушних домогосподарках", які виходили у світ з 2004 по 2012 рік, Кросс зіграла Брі Ван де Камп. Після цієї ролі її популярність набула світових масштабів та зробила її впізнаваною в багатьох країнах.

За роль перфекціоністки Брі Марсія здобула безліч номінацій та нагород, зокрема "Золотий глобус" та "Еммі". У 2006 році зірка отримала статус володарки найкращої зачіски в США.

Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу) Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу)

Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (кадр з серіалу)

До фільмів та серіалів, у яких знялася Марсія Кросс, також належвть такі роботи: "Квантико", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Король Квінса", "Іствік", "Міцні ліки", "Профайлер", "Дотик янгола" та низка інших кінопроєктів.

Що відомо про особисте життя Марсії Кросс

Вона заміжня за брокером Томом Махоні, весілля з яким зіграла у червні 2006 року. Пара виховує двох дітей-близнюків - Іден і Саванну, які з'явилися на світ у лютому 2007 року.

Зірка стала матір'ю у доволі пізньому віці - 44 роки. Вона не приховує, що через це вагітність пройшла для неї не дуже легко, і селебриті не зовсім рекомендує жінкам за 40 вперше ставати матерями.

"Вік після 40 - не найкращий час, щоб думати про вагітність. Зізнаюся, в моєму випадку все було простіше - все сталося настільки швидко, що я навіть не встигла злякатися. Слава Богу, все вийшло: мені дуже подобається бути мамою!" - говорила акторка в одному зі своїх інтерв'ю.

"Я часто беру малюків на зйомки, але якщо з якихось причин не можу цього зробити, на наступний день веду себе як зразкова мама, бо вважаю, що повинна компенсувати їм брак уваги", - також коментувала вона період, коли поєднувала перші роки материнства з акторською кар'єрою.

Марсія Кросс - мама двох дітей (фото: instagram.com/reallymarcia)

Соцмережі Марсії Кросс

За її сторінкою в Instagram стежать майже 500 тисяч користувачів. Сама селебриті називає себе "мамою, акторкою та активісткою". Вона продовжує вести публічну діяльність, проте наразі зосереджена більше на соціально-громадських ініціативах.

Останні публікації стосуються підтримки палестинців, висловлювань про любов у світі, а також її акторської діяльності.

Але на даний момент Марсія нечасто з'являється на екранах. Вона обирає сімейне життя та лише вибіркові проєкти, тому нині її нові ролі та публічні виступи сприймаються фанами з іще більшим захопленням.

Марсія Кросс (фото: instagram.com/reallymarcia) Марсія Кросс (фото: instagram.com/reallymarcia)

Що відомо про серіал "Відчайдушні домогосподарки"

Серіал був створений Марком Черрі та спродюсований "Ей-Бі-Сі Студіос" та "Черрі Продакшнз".

Згідно із сюжетом, дії розгортаються на Вістерія Лейн, яка розташована у вигаданому містечку Феарв'ю. Серіал розповідає про життя кількох жінок від імені їхньої померлої сусідки Мері Еліс. Вони зіштовхуються з домашнім насильством, ведуть сімейне життя та розкривають таємничі злочини, приховані в нібито ідеальному районі на околиці міста. Ідея серіалу певною мірою була взята з фільму "Краса по-американськи".

Окрім Марсії Кросс, у "Відчайдушних домогосподарках" головні ролі зіграли Тері Гетчер, Фелісіті Гаффман та Єва Лонгорія.

Кадр із серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Кадр із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Кадр із серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Кадр із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"