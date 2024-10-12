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Акторка Кузнецова зізналася, якими "правдами-неправдами" вивозила майно з РФ

Субота 12 жовтня 2024 18:23
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Акторка Кузнецова зізналася, якими "правдами-неправдами" вивозила майно з РФ Катерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Катерина Кузнецова до початку повномасштабної війни РФ проти України мешкала в Москві, там у неї є власна квартира. Після 24 лютого 2022 року вона не поверталася на територію країни-агресорки, але зуміла вивезти звідти свої речі та котів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Кузнецова розповіла в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Акторка зазначила, що поїхала з Москви до початку повномасштабної війни. Вона та її обранець-росіянин вирушили у відпуску. І туди Кузнецова взяла дуже мало речей.

"Взяла з собою валізу з трьома сукнями та двома купальниками. З моїми котами (а в мене їх два) залишилася подруга. Коли зрозуміла, що не повернуся, почала просити друзів - своїх та чоловіка, які виїжджали з країни, привозити мої речі. І потроху я їх зібрала", - пригадала Катерина.

Вона намагалася повністю вивезти речі або ж продавати їх віддалено. Їй це вдалося. Але позбутися нерухомості акторка поки що не може.

Акторка Кузнецова зізналася, якими &quot;правдами-неправдами&quot; вивозила майно з РФ

Кузнецова зізналася, чи вдалося їй продати свою квартиру в РФ (фото: instagram.com/katykino)

"Паралельно продавала техніку з квартири, звичайно, зовсім не за ту ціну, якої вартували. Велосипед, самокат, чайники, тостери - все розібрали. Продаж квартири теж у процесі", - зазначила акторка.

Також у Москві якийсь час залишалися її коти. До того ж Кузнецова не могла вивезти машину. З цим їй допоміг чоловік. Напередодні її дня народження він спитав, про що вона мріє. У відповідь Кузнецова почала плакати й зізналася, що хоче забрати котів, машину та постіль.

Акторка Кузнецова зізналася, якими &quot;правдами-неправдами&quot; вивозила майно з РФ

Кузнецова та її коти (фото: instagram.com/katykino)

"Він каже: "Добре, поїду". І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати в Варшаву. Дуже вдячна, до речі, Любаві Грешновій та її чоловіку Міші Пшеничному, які дали нам притулок на кілька днів у Польщі, де вони зараз осіли. А потім ми з чоловіком повантажили своїх котів у машину та подолали 4700 кілометрів автомобілем і 9 годин паромом. Стільки займає дорога від Польщі до Тенерифе", - розповіла Катерина.

Акторка Кузнецова зізналася, якими &quot;правдами-неправдами&quot; вивозила майно з РФ

Кузнецова та її чоловік (фото: instagram.com/katykino)

До слова, зі своїм обранцем Катерина перебуває у цивільному шлюбі. Вона зазначає, що не поспішає з весіллям, адже їй та її коханому подобається жити саме в такому статусі.

Нагадаємо, раніше Кузнецова зізналася, що її чоловік-росіянин хотів би отримати українське громадянство.

Окрім цього, хлопець-військовий Лесі Нікітюк зробив заяву про своє минуле.

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