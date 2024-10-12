Актриса Кузнецова призналась, какими "правдами-неправдами" вывозила имущество из РФ

Актриса Екатерина Кузнецова до начала полномасштабной войны РФ против Украины жила в Москве, там у нее есть собственная квартира. После 24 февраля 2022 года она не возвращалась на территорию страны-агрессора, но сумела вывезти оттуда свои вещи и кошек.

Актриса отметила, что уехала из Москвы до начала полномасштабной войны. Она и ее избранник-россиянин отправились в отпуск. И туда Кузнецова взяла очень мало вещей.

"Взяла с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами (а у меня их два) осталась подруга. Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей - своих и мужа, которые выезжали из страны, привозить мои вещи. И понемногу я их собрала", - вспомнила Екатерина.

Она пыталась полностью вывезти вещи или продавать их удаленно. Ей это удалось. Но избавиться от недвижимости актриса пока не может.

Кузнецова призналась, удалось ли ей продать свою квартиру в РФ (фото: instagram.com/katykino)

"Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не за ту цену, которой стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры - все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе", - отметила актриса.

Также в Москве некоторое время оставались ее кошки. К тому же, Кузнецова не могла вывезти машину. С этим ей помог мужчина. Накануне дня рождения он спросил, о чем она мечтает. В ответ Кузнецова начала плакать и призналась, что хочет забрать кошек, машину и постель.

Кузнецова и ее кошки (фото: instagram.com/katykino)

"Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. Очень благодарна, кстати, Любаве Грешновой и ее мужу Мише Пшеничному, которые приютили нас на несколько дней в Польше, где они сейчас осели. А потом мы с мужем погрузили своих кошек в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов паромом. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе", - рассказала Екатерина

Кузнецова и ее муж (фото: instagram.com/katykino)

К слову, со своим избранником Екатерина состоит в гражданском браке. Она отмечает, что не спешит со свадьбой, ведь ей и любимому нравится жить именно в таком статусе.