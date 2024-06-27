Актор Юрій Феліпенко зізнався, чи не пошкодував про добровільне рішення піти до армії

Що Феліпенко каже про свою службу

31-річний чоловік говорить, що рішення відправитися на фронт було для нього цілком виваженим та правильним. Він пояснює, що не звик бути у числі тих, кого до чогось примушують, а тому наважився сам на рішучий крок. Наразі, як зізнається зірка, він почуває себе на своєму місці.

"Я - з тих людей, які не люблять, коли їх до чогось примушують. Тому й зробив перший крок сам. Зараз почуваюсь на своєму місці. До речі, коли вже проходив навчання, дізнався, що мені в театр прийшла повістка", - каже Феліпенко.

Юрій Феліпенка долучився до війська у квітні цього року (Фото: instagram.com/y.felipenko)

Більше того, виявляється, Юрій навідувався до військкомату ще на початку повномасштабної війни, проте тоді отримав відмову.

"Морально я був готовий йти ще на початку повномасштабної війни. Але тоді мене не взяли. Коли прийшов у військкомат, мені сказали: "Йди погуляй, ти актор, що тобі тут робити". Пройшло два роки, і хлопців треба міняти, треба опановувати нові знання", - пригадує він.

Зірка серіалів "Обіцянка Богу" та "Колір пристрасті" також поділився, що продовжує проходити військові навчання. Однак зізнається, що вже долучався до участі безпосередньо у бойових діях.

"Після базової загальновійськової підготовки, а це загальні знання щодо техніки пересування, стрільби, маскування і так далі, трішки більше трьох тижнів проходив конкретну спеціальну підготовку. А оскільки я мав змогу обирати, ким буду у війську, то займаюся конкретно своєю справою і вчусь. А навчання тут постійні. Тобто це не значить, що я три тижні чи місяць повчився і тепер виїжджаю лише на бойові", - пояснює захисник.

"Ми вчимось кожен день. Нема такого, що я відпрацював кілька днів, а потім лежу і відпочиваю. Звісно, перепочити дають, але кожного дня ми опановуємо якусь нову інформацію, нові методички. Що стосується безпосередньо бойових дій, то я вже брав у них участь", - також зауважує він.

Актор зі своїми побратимами (Фото: instagram.com/y.felipenko)

Чи мав військовий досвід та чому раніше на наважувався піти до армії

Феліпенко не приховує, що у минулому взагалі не мав досвіду у військовій справі. Він заявляє, що до повномасштабної війни його абсолютно не цікавила служба. У 2014 році, коли став задумуватися про це, розумів, що йому бракує сили та сміливості мобілізуватися. Але з початком великої війни думка актора з цього приводу змінилася.

"Мабуть, був ще занадто зелений. А вже коли почалася така широка і жахлива агресія зі сторони під…ів, то зрозумів, що рано чи пізно ми всі будемо там. То ж краще самому зробити свій вибір, ніж тебе десь загребуть і відправлять хтозна куди", - підсумовує військовослужбовець.

Чоловік змінив акторську діяльність на військову (Фото: instagram.com/y.felipenko)