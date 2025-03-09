Актор-військовий Геннадій Попенко описав свій стан після серйозної травми: "Вдається лише кульгати"

Так, актор травмував ногу. Це сталося влітку 2024 року, Попенко зламав коліно та переніс операцію.

"Ще влітку отримав травму коліна під час проходження служби на Запорізькому напрямку. Переніс одну операцію, але через повторну травму необхідна ще одна операція. Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами. Зараз важливо зосередитися на відновленні повноцінного функціонування кінцівки. На жаль, ця історія не швидка", - зізнався Попенко.

Нині він та його родина мешкає під Києвом. А сам актор їздить працювати в столицю. Він знімається в кіно, але невідомо, що буде далі.

"Професія актора безпосередньо пов'язана з роботою тіла. Тут буде важче знайти собі застосування, якщо є фізичні вади. Тому маю ще одну мотивацію для роботи над наслідками травми", - пояснив Геннадій.

"Важко щоразу пояснювати меншій доні, чому я не можу з нею бігати, як раніше. Поки вдається лише кульгати за нею кривенькою качкою. А тут якраз настав період знімати страхувальні колеса у велосипеді та вчитися їздити лише на двох. Тому розробляю ногу якомога наполегливіше", - також зізнався він.

Що відомо про Геннадія Попенка

Актор та ведучий встав на захист України на початку повномасштабної війни РФ проти України. Спочатку він долучився до 59-ї окремої механізованої бригади. А потім Геннадій перейшов до "Культурного десанту".

"Спершу мене не брали в армію, мовляв, у військовий час маю бути артистом. Але я тричі ходив у військкомат і лише згодом мене взяли в роту охорони. Ми працювали на північному кордоні, виконуючи різні завдання", - розповідав Попенко.

А влітку він отримав травму. Після цього він почав тривалу реабілітацію.

"Під час тренування сталося падіння незручне, з зіткненням. Під час зіткнення вже відбувся перелом. Потім сталося падіння, через що в мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовані кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно купи, як єдиний організм", - пояснював Геннадій.

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