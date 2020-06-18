Активный и здоровый отдых: в эти туристические места на Закарпатье можно влюбиться

В Украине внутренний туризм во время карантина из-за коронавируса становится прекрасной альтернативой летним заграничным курортам. Для бюджетного отдыха одним из самых популярных мест в нашей стране может стать Закарпатье.

В Международный день пикника предлагаем несколько самых интересных и увлекательных мест в этом регионе, где можно замечательно провести время, даже если для отдыха есть только несколько дней.

Романтический водопад Шипот

Знаменитый водопад Шипот расположен в пределах Межгорского района Закарпатской области. Место, окутанное романтическими и трогательными легендами, привлекает к себе любителей живописных пейзажей и ценителей энергии от чистой и бурной воды, а также "моржей"-смельчаков из-за ледяной воды с мощным течением. Об этом пишет "Туры по Украине" на странице в Facebook.

Тут можно замечательно устроиться с палатками и казанками, к водопаду ведут несколько несложных маршрутов, так что место может отлично подойти ценителям активного отдыха на природе и некоторого уединения.

Водопад Шипот (фото: tsn.ua/ credits)

Легендарное озеро Синевир

Самое глубокое высокогорное озеро называют чудом Украины. Оно расположено в Межигорском районе на Закарпатье и разлилось на высоте 989 метров над уровнем моря. Добраться к озеру не так уж и просто, туристам нужно пройти горными тропами, через стремительные ручьи и лесные участки с могучими деревьями.

Кроме бесподобных пейзажей, направляясь к Синевиру, можно увидеть древние здания Музея архитектуры и быта "Старое село" в селе Колочава. На подъезде к озеру расположен также Реабилитационный центр бурых медведей "Синевир", куда охотно пускают туристов.

Говорят, больше всего "Синее око Карпат" поражает во время грозы. А если удастся увидеть озеро с высоты, то можно насладиться поразительным зрелищем: водоем по форме напоминает глаз с пышными ресницами - пихтами и елями.

Любителям поплавать стоит помнить, что глубина "чуда" достигает более 20 метро, а вода в нем даже в жару прогревается только до 2 метров. Зато можно смело воспользоваться паромом, который плывет от берега к расположенному посреди озера островку - зрачку "Морского Глаза".

Добавим также, что тут рекомендуют отведать душистый хвойный напиток и орешки в меду.

Озеро Синевир (фото: tsn.ua/ credits)

Место умиротворения "Воеводино"

Рекреационная местность "Воеводино" расположена в селе Турья-Пасека в 45 км до Ужгорода и 45 км до Свалявы.

Тут можно отлично устроить непродолжительный отдых: от нескольких часов или на один день, чтобы погулять по Парку Шенборна, отдохнуть у озера, пройтись по 12 мостикам, которые символизируют 12 знаков зодиака, проехаться по аллеям в карете с лошадьми или просто покататься в седле, половить рыбу, восстановиться с помощью спа-процедур.

Приверженцев более активного отдыха может заинтересовать веревочный парк.

Курорт "Воеводино" (Фото: ivar-tour.kiev.ua)

Термальные воды

В селе Косино в Береговском районе расположено курортное место с бассейнами с термальными и пресными водами и саунами: эвкалиптовая, травяная, соляная, венгерский, римская сауны, хамам, ледяная пещера.

"Косино" славится не только целебными водами, но и интересными дизайнерскими решениями. Здесь можно релаксировать в джакузи с вином, пивом, палинкой, кофе или же в бассейне-фонтане, над которым зависает огромный кран-иллюзия.

Желающим оздоровиться и восстановиться предлагают также термальные воды в Береговое или Велятино с термальными бассейнами, банями, соляной комнатой.

Термальные воды в "Косино" (фото: mandry.ua)

Оленья ферма

Между селами Иза и Липча в Хустском районе расположена ферма пятнистых оленей. В этом туристическом месте можно воочию увидеть более сотни редких животных. Также есть возможность непосредственно "пообщаться" с оленями, угощая их кусочками хлеба.

Оленья ферма под Хустом (фото: скрин с видео youtube.com)

Ранее мы писали о том, что в сети показали фото "лысеющих" Карпат из-за нещадной вырубки.

Добавим также, что недавно в Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки.