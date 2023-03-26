Активизируйте все свои силы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 марта по 2 апреля

Гороскоп на последние дни марта и начало апреля обещает представителям зодиакального созвездия много напряженных ситуаций. Их быстрое и легкое решение во многом будет зависеть того, какие силы будут задействованы.

Что ждет каждый знак Зодиака в период с 27 марта по 2 апреля - читайте в материале ниже.

Овен

Если вы давно задумывались о начале ремонта или строительстве, то сейчас наступает самый удачный для этого момент. Марс вошел в знак Рака и его энергия будет направлена в первую очередь на дом, семью и укрепление благополучия.

В целом неделя принесет много деятельности и трудов. Можно начать что-то новое или расширить действующее.

Телец

Неделя обещает яркие идеи, обаяние и успех у противоположного пола. Не исключено, что везение будет просто ходить за вами по пятам. Самым лучшим днем станет среда, можно даже купить лотерейный билет.

Общение с людьми, которые приехали издалека, доставит удовольствие и позволит узнать что-то новое. А вот на выходных будьте осторожнее - могут быть капризы и конфликты и источником всего станет сам Телец.

Близнецы

Ближайшие дни станут особо удачными для учебы, решения юридических вопросов, а также для того, чтобы демонстрировать свои достижения, успехи, делать презентации. В среду и четверг стоит снизить активность.

Вам будет казаться, что вы можете свернуть горы. Эмоции будут настолько сильны, что могут лишить возможности рассуждать здраво.

Рак

Ближайшие дни станут очень активными, поэтому вам стоит больше двигаться. Для важных встреч и переговоров выбирайте начало недели. Со среды переключитесь на что-то более привычное и спокойное, не ставьте амбициозные цели. На выходных займитесь шоппингом или уделите время себе.

Вы будете чувствовать себя комфортно даже в компании незнакомых людей и сможете договориться с теми, с кем ранее контакт установить было сложно.

Лев

В начале недели действуйте спокойно и осторожно. Инициатива вам сейчас может только навредить. С четверга можете заняться любыми делами, даже самыми грандиозными и масштабными. Выходные постарайтесь провести весело, в кругу друзей.

Будьте готовы к тому, что окружающие и близкие люди могут принести вам немало сюрпризов.

Дева

Если вы давно планировали дальнюю поездку, то сейчас самое время ее воплотить в жизнь. Вы можете рассчитывать на благосклонность начальства и поддержку всех ваших идей, начинаний и усилий.

Беритесь только за те дела, которые вы точно сможете довести до конца. Если не уверены - перенесите на другой период и уделите время своим увлечениям.

Весы

Полагайтесь в ближайшую неделю на свои силы. Не стоит заниматься бюрократическими моментами или общаться с начальством - усилия не принесут ожидаемые результаты. Однако ваша энергия позволит сделать ближайшие дни удачными и насыщенными.

Во второй половине недели поездки и встречи сделают дни особенно насыщенными. Если будет время - проведите его в кругу друзей и родных.

Скорпион

С одной стороны, вам понадобятся терпение и концентрация, с другой - вам нужно объединить это вещи с готовностью к экспериментам и нестандартным решениям. Такой настрой сулит вам серьезные успехи в делах и карьере. Будьте особенно осторожны в четверг.

Откажитесь на этой неделе от любого риска - в делах, работе, и даже в личных отношениях. Есть риск, что вы станете жертвой обстоятельств и потеряете то, что вам дорого.

Стрелец

Готовьте взобраться на сцену и покорять всех окружающих. Ваша планета-покровительница Юпитер войдет в знак Овна с Солнцем и Меркурием, а это значит, что вам предстоит всех очаровать. И лучшего способа показать себя миру во всей красе и рассказать о своих успехах просто нет.

Не пытайтесь поправить свое финансовое положение с помощью азартных игр или авантюр, не рискуйте своими деньгами напрасно.

Козерог

На этой неделе для вас не будет невыполнимых задач. Вы будете в состоянии решить абсолютно любую задачу - у вас хватит энергии, сил, мудрости и настойчивости. Смело двигайтесь вперед. Не забывайте о полноценном отдыхе и выделите один день, чтобы совершенно ничего не делать.

Появится возможность для обсуждения перспектив взаимоотношений с потенциальными партнерами или спонсорами. На выходных поговорите с близкими людьми - по душам.

Водолей

В ближайшие дни вы можете рассчитывать на успех в творчестве и финансах. Есть шанс создать бессмертный музыкальный шедевр или написать стихотворение. И в будущем это произведение вам принесет солидную сумму. Будьте осторожны только в субботу - не самый удачный день.

Постарайтесь тщательно обдумывать слова, которые говорите другим людям, а также собственные поступки. Это снизит эффективность, но убережет вас от досадных ошибок.

Рыбы

Вполне возможно, что не все на этой неделе у вас будет получаться с первого раза. Но проявите терпение, и вы точно добьетесь нужного результата. Не обращайте внимание на помехи или злопыхателей, методично и спокойно идите к своей цели. Сложным днем станет четверг.

Следите за тем, как развивается ситуация вокруг вас - это поможет сделать коррекцию ваших действий и планов.