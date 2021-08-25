Активизировались догхантеры? Киевлян предупредили об опасности при выгуле собак (фото)

Подобную приманку для животных - лакомство "с сюрпризом", заметили в районе Позняков.

Киевляне также показали фото аккуратно порезанных ножом на небольшие кусочки сосисок с воткнутыми иглами, найденные в мини-сквере на пересечении улиц Княжий затон и проспекта Петра Григоренко.

В этом месте нередко можно увидеть собачников, выгуливающих питомцев.

Люди связывают обнаружение таких колючих "угощений" с догхантерами, которые практикуют подобные циничные и крайне жестокие способы убийства или причинения сильных травм собакам, наряду с разбрасыванием отравы в парках и на лужайках.

"Хозяевам собак лучше не отпускать питомцев без поводка и внимательно следить за четверолапым другом", - говорится в публикации.

В Киеве на Позняках нашли опасные для собак "угощения", которые могли специально оставить догхантеры (фото: facebook.com/vgorode)