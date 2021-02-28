Активисты запустили флаг Украины с посланиями для крымчан (фото)
В последний день зимы, 28 февраля, украинские активисты провели акцию, которая посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Они запустили в сторону аннексированного Крыма флаг Украины с посланиями для местных жителей.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Перед тем как отправить флаг на территорию Крыма, его разместили в "Крымском доме" в Киеве. Там он находился несколько дней и все желающие могли написать свои пожелания и обращения к крымчанам.
Активисты запустили флаг Украины с пожеланиями в Крым (фото: ru.krymr.com)
Стоит отметить, что пожелания писали, как взрослые, так и дети. Кроме того, в акции приняли участие и украинские военные. Также к активистам обращались представитель украинской диаспоры из Турции и Латвии. Они хотели, чтобы на флаге написали пожелания и от их имени.
Активисты запустили флаг Украины с пожеланиями в Крым (фото: ru.krymr.com)
"Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", - рассказал один из координаторов акции Исмаил Рамазанов.
Активисты запустили флаг Украины с пожеланиями в Крым (фото: ru.krymr.com)
Свои пожелания написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров. После этого флаг принесли к Верховной Раде, чтобы на нем и народные депутаты оставили свои пожелания.
Размер данного флага составляет 20 на 6 метров. Его сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева, которая уверена, в возвращении украинских земель.
Напомним, стало известно, сколько военных Россия перебросила в оккупированный Крым.
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