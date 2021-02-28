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Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан (фото)

Новость на русском → Крим, Неділя 28 лютого 2021 19:38
Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан (фото) Активісти запустили прапор України з побажаннями в Крим (фото: Getty Images)
Автор: Styler

В останній день зими, 28 лютого, українські активісти провели акцію, яка присвячена Дню опору російської окупації півострова. Вони запустили в бік анексованого Криму прапор України з посланнями для місцевих жителів.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Перед тим як відправити прапор на територію Криму, його розмістили в "Кримському домі" в Києві. Там він перебував кілька днів і всі охочі могли написати свої побажання та звернення до кримчан.

Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан (фото)

Активісти запустили прапор України з побажаннями до Криму (фото: ru.krymr.com)

Варто зазначити, що побажання писали, як дорослі, так і діти. Крім того, в акції взяли участь і українські військові. Також до активістів зверталися представник української діаспори з Туреччини та Латвії. Вони хотіли, щоб на прапорі написали побажання і від їх імені.

Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан (фото)

Активісти запустили прапор України з побажаннями до Криму (фото: ru.krymr.com)

"Цей прапор буде об'єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, але і всіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне визволення і деокупацію Криму, і за звільнення всіх політв'язнів", - розповів один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов.

Активісти запустили прапор України з посланнями для кримчан (фото)

Активісти запустили прапор України з побажаннями до Криму (фото: ru.krymr.com)

Свої побажання написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Ільмі Умеров. Після цього прапор принесли до Верховної Ради, щоб на ньому і народні депутати залишили свої побажання.

Розмір даного прапора становить 20 на 6 метрів. Його пошила переселенка і волонтер з Краматорська Оксана Муравлева, яка впевнена, у поверненні українських земель.

Нагадаємо, стало відомо, скільки військових Росія перекинула в окупований Крим.

Ми також писали про те, що в Криму знайшли ще один палац Путіна.

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