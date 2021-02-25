Стало известно, сколько военных Россия перебросила в оккупированный Крым

Россия в 2021 году продолжает перебрасывать из материковой части в Крым военных и технику, превращая временно оккупированный полуостров в мощную военную базу.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в комментарии " Укринформу ".

В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона "Противник-Г" и 10 разведывательных химических машинах РХМ-6 на базе БТР-80.

Вместе с тем, говорит генерал-лейтенант, недавно на вооружение Черноморского флота РФ был принят новый патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон". Указанные корабли оснащены универсальным корабельным комплексом "Калибр-НК".

"С целью военного прикрытия северных районов Крыма, приближенных к Херсонской области Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих", - рассказал Наев.

При этом он добавил, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе.

"Непосредственное сухопутное группировки составляет свыше 11,5 тыс. военнослужащих", - сообщил командующий Объединенных сил.

В то же время Наев заверил, что "Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит на контроле".