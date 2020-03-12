Активисты избили Сивохо в любимом месте Зеленского (видео)

Сергея Сивохо избили активисты на презентации Национальной платформы примирения и единства. Команда советника СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса презентовала платформу в Киеве, 12 марта, в КВЦ "Парковый".

На мероприятие прибыли представители члены Национального корпуса, и очевидцы сообщили о том, что на улице возле КВЦ находятся бойцы без опознавательных знаков. Сергей Сивово начал свою презентацию со слов о погибших на Донбассе.

"За шесть лет на Донбассе погибли около 13 000 людей. Кто-то хоронит людей, а кто-то обогащается на вооруженном конфликте", - сказал советник секретаря СНБО.

Представители Национального корпуса попытались сорвать выступление Сергея Сивохи и перекрыли вход в помещение. На слова советника секретаря СНБО отреагировал боец Азова Сергей Тамарин, сообщает PavlovskyNews.

Он назвал Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Модератор мероприятия пытался успокоить всех участников конфликта, но ему это не удалось. Кроме того, представители Национального корпуса прорвались к Сергею Сивохо и начали его толкать. После этого советник секретаря СНБО ретировался из зала.

Презентация была сорвана и по сообщению очевидцев, полиция никого не задержала в результате инцидента.

Стоит отметить, что КВЦ "Парковый" – любимое место президента Украины Владимира Зеленского. Там находился его предвыборный штаб и именно это здание рассматривалось в качестве варианта для перемещения Офиса президента.

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Сивохо избили на презентации в Киеве

После конфликта Сергей Сивохо прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook и отметил, что не всем нужен мир.

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