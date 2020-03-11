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Сивохо опозорился, назвав войну на Донбассе словами российских пропагандистов

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 12:23
Сивохо опозорился, назвав войну на Донбассе словами российских пропагандистов
Сергей Сивохо (фото: РБК-Украина)

Сергей Сивохо нарвался на критику из-за высказывания о "внутреннем конфликте" на Донбассе

Сергей Сивохо, который ранее оскандалился странным заявлением об украинском ТВ, в прямом эфире телеканала "Наш" повторил тезис российской пропаганды о том, что на Донбассе присутствует "внутренний конфликт".

На заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины обратил внимание активист Виталий Овчаренко, который и разместил на своей странице в Twitter фрагмент скандального интервью.

"Советник секретаря СНБО Сивохо повторяет тезис российской пропаганды о "внутренний конфликт". Возражения российской агрессии должно караться законом! Россия - оккупант, Сивохо - враг!", - написал Овчаренко.

Ранее Сивохо заявлял о том, что украинским властям нужно сменить риторику по отношению к жителям оккупированных территорий для того, чтобы реинтегрировать Донбасс. Он также призвал перестать называть людей "сепарами".

"Но сначала мы должны поменять "понятийный аппарат", сформированный пропагандой за пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы — "свои-чужие", "сепары-укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны", - заявлял чиновник.

По его словам, необходимо упростить процедуры прохождения КПВВ и выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий.

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