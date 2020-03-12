Активісти побили Сивохо в улюбленому місці Зеленського (відео)

Сергія Сивохо побили активісти на презентації Національної платформи примирення та єдності. Команда радника РНБО з реінтеграції та відновленню Донбасу презентувала платформу в Києві, 12 березня, у КВЦ "Парковий".

На захід прибули представники члени Національного корпусу, і очевидці повідомили про те, що на вулиці біля КВЦ знаходяться бійці без розпізнавальних знаків. Сергій Сивово почав свою презентацію зі слів про загиблих на Донбасі.

"За шість років на Донбасі загинули близько 13 000 людей. Хтось ховає людей, а хтось збагачується на збройному конфлікті", - сказав радник секретаря РНБО.

Представники Національного корпусу спробували зірвати виступ Сергія Сивохи та перекрили вхід в приміщення. На слова радника секретаря РНБО відреагував боєць Азова Сергій Тамарін, повідомляє PavlovskyNews.

Він назвав Сивохо зрадником і ворогом України, оскільки той не називає Росію ворогом. Модератор заходу намагався заспокоїти всіх учасників конфлікту, але йому це не вдалося. Крім того, представники Національного корпусу прорвалися до Сергія Сивохо і почали його штовхати. Після цього радник секретаря РНБО втік з залу.

Презентація була зірвана і за повідомленням очевидців, поліція нікого не затримала в результаті інциденту.

Варто відзначити, що КВЦ "Парковий" – улюблене місце президента України Володимира Зеленського. Там знаходився його передвиборний штаб і саме ця будівля розглядалася в якості варіанту для переміщення Офісу президента.

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Сивохо побили на презентації в Києві

Після конфлікту Сергій Сивохо прокоментував інцидент на своїй сторінках у Facebook і відмітив, що не всім потрібен мир.

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