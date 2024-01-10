Активісти протестували 12 років! У Києві розпочали ще одне скандальне будівництво (фото)

У столичному Літературному сквері розпочали підготовку до будівництва нового ЖК. Протягом 12 років активісти виступають проти забудови цієї ділянки. Раніше Департамент культури КМДА визнав, що ця земельна ділянка має історико-культурне призначення. Втім, у кінці 2023 року Земельна комісія Києва надала дозвіл на будівництво.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на активіста та пам'яткоохоронця Дмитра Перова у Facebook .

Що відомо про майбутню новобудову

"У Літературному сквері розчистили ділянку від дерев. Тут буде новобудова. Наприкінці 2023 року Земельна комісія передала ТОВ "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь" земельну ділянку у сквері для будівництва і обслуговування житлового будинку", - написав активіст.

Також він зазначив, що раніше Київська міська рада вже передала частину скверу для облаштування заїздів та виїздів з паркінгу майбутнього ЖК.

"Літературний сквер знаходиться на перетині вул. Гончара та Коцюбинського в Шевченківському районі столиці. Раніше він носив назву ім. Чкалова. Протести місцевих мешканців за збереження тут зеленої зони тривають з 2012 року", - додав Перов.

За словами активіста, плани забудови повʼязані з Інститутом Геології, який свого часу віддав частину території в обмін на квартири. Втім, поки цим планам забудовника вдавалось завадити.

Територію готують для нової забудови (фото: Facebook/Дмитро Перов)

Додамо, що гучні протести проти забудови пройшли у 2021 році, а також проти перейменування скверу на ім. Б. Ступки. Активісти вважали нову назву "планом" для узаконення будівництва. Тоді за приписом Департаменту культури КМДА будівництво призупинили.

Зазначену земельну ділянку визнали як таку, що належить до земель історико-культурного призначення, зокрема - особливо цінних земель. Вона підлягає забезпеченню особливого режиму утримання використання та охорони, відповідно до законодавства.

Активісти під час протестів у 2021 році (фото: kyiv.novyny.live)

Зазначимо, що це не єдине скандальне будівництво у Києві. Восени на пам'ятці архітектури початку ХХ століття - культовому замку Річарда, що розташований на Андріївському узвозі, помітили надбудову. Влітку виник скандал через незаконну надбудову на історичному будинку на Володимирській.