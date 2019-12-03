Актеры бегут из "Сватов": поговаривают о проклятии сериала

Сериал "Сваты" не получит продолжения, так как из проекта массово уходят актеры. И связано это даже не с тем, что съемки популярного телепроекта проводились в Украине, куда многим артистам из "Сватов" запрещен въезд из-за их прокремлевской позиции.

Так, недавно в российских СМИ появилась информация о том, что одна из центральных фигур "Сватов" - актриса Людмила Артемьева, сыгравшая роль Ольги Николаевны Ковалевой - покинула место съемок. Более того, она уехала из РФ в Германию. Как заявила сама актриса, она покинула родину "на неопределенный срок". При этом она не уточнила, собирается ли вообще возвращаться в Россию.

Людмила Артемьева и Николай Добрынин (скриншот)

Ранее проект покинул один из самых запоминающихся и харизматичных актеров сериала Николай Добрынин, который в "Сватах" сыграл обычного простака, подкаблучника и алкоголика Митяя. Ушла из проекта и украинская звезда Анна Кошмал.

Также известно, что еще одна звезда "Сватов", актриса Татьяна Кравченко (она же Валентина Петровна Будько в сериале) крепко "подсела на стакан". Ее уже несколько раз видели в пьяном виде. Российские издания пишут, что 65-летняя народная артистка РФ "перестала следить за собой" из-за якобы неразделенной любви к ее киношному мужу, скандальному Федору Добронравову.

Татьяна Кравченко и Федор Добронравов (скриншот)

В росСМИ уже начинают поговаривать о проклятии сериала "Сваты". Ведь почти всех актеров сериала постигла сложная судьба. Например, Людмила Артемьева развелась с мужем после 15 лет брака и потеряла долгожданного ребенка - ходили слухи, что беременность 49-летней актрисы проходила с осложнениями, виной чему стал напряженный съемочный график.

Кроме того, за время съемок сериала, если верить средствам массовой информации, умерли пять актеров.

Актрисы сериала "Сваты" - Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко (скриншот)