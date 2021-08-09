Известного украинского актера обвинили в домогательствах к студенткам

Владимир Талашко попал в скандал, который связан с сексуальными домогательствами к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сценарист Богдан Панкрухин на своей странице в Facebook опубликовал несколько историй девушек, которые пожаловались на домогательства звезды фильма "В бой идут одни "старики".

"Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только до студенток, но и до абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме", - написал Панкрухин.

Пострадавшие рассказали, что педагог приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом фотографировал обнаженными и склонял к интиму.

"Талашко достал фотоаппарат и предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Я думаю: "ну, когда приехала уже на актерский вступать, то нужно и фотографироваться". Здесь и началось это: "А вот здесь припустите, здесь снимите". Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне цеплятся. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры", - рассказала девушка, которой тогда было только 15 лет.

Пострадавших было много, но все они боялись об этом рассказывать. Они думали, что им не поверят или будут осуждать. Поэтому девушки ничего не говорили даже своим родителям.

"Иногда на парах позволял себе трогать девочек. Например, мог спросить: "Кто из вас умеет становиться на мостик?". И вызывался подстраховать. Эта "страховка" была на грани, когда он позволял себе прикоснуться не там, где надо", - рассказала друга девушка.

В комментариях к посту девушки также отметили, что с ними Талашко действовал по схожей схеме.

Украинская журналистка Ирина Сампан призналась, что в 2018 году Талашко после интервью пригласил ее домой Он предложил ей показать свои фотографии со съемок и награды. Когда она была у него дома, то он налил девушке наливку, а после начал домогаться ее.

Ирина Сампан и Владимир Талашко (фото: facebook.com/irynasampan)

Другая украинская журналистка Янина Соколова также отреагировала на это и подчеркнула, что Талашко не один такой.

"Когда я поступала в вуз один из педагогов предпринимал и ко мне подобные попытки, которые происходили под воздействием водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они - народные, а кто эти, "иногородние", - написала Соколова.