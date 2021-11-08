Актер Талашко после секс-скандала уволился из университета имени Карпенко-Карого

Владимир Талашко написал заявление об увольнении из университета имени Карпенко-Карого после того, как попал в громкий секс-скандал . Известного актера и преподавателя несколько студенток и абитуриенток обвиняли в домогательствах.

Об увольнении Талашко рассказала актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook .

"Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала Муштей.

Она поблагодарила многих актеров и девушкам, которые не побоялись написать заявление в университет и министерство.

Виктория также отметила, что все эти усилия были сделаны ради новых студенток и абитуриенток, и чтобы стало примером для других педагогов, которые злоупотребляют своим положением.

Актриса также рассказала, что написала в университет имени Карпенко-Карого еще 30 августа и в письме указала, что у нее есть контакты девушек, к которым домогался Талашко, и она готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования.

Но с ней никто не связывался. После адвокатских запросов стало известно, что в университете создали специальную группу расследования и продолжили ее работу до 31 декабря 2021 года.

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны", - добавила Муштей.