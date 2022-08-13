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Известный актер, игравший в "Крепостной" и "Поймать Кайдаша", пошел защищать Украину (видео)

Андрей Луценко ушел на фронт защищать Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Актер Донецкого академического областного драмтеатра в Мариуполе Андрей Луценко, который играл в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и "Сага", пошел на фронт защищать Украину. Заслуженный артист пополнил ряды одного из пограничных отрядов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

В частности, у Луценко уже есть опыт, ведь с 2014 до 2017 года он воевал в зоне АТО.

По словам 53-летнего актера, 24 февраля его разбудила жена и сообщила, что Россия напала на Украину. Луценко сразу поехал в театр и предупредил директора, что отправляется на фронт.

16 марта, оккупанты сбросили на мариупольский драмтеатр бомбу, в котором прятались около тысячи женщин и детей.

"Когда я был молод и красив, мне было 18 лет, срочную службу я служил в пограничных войсках. Когда было АТО в 2014-м, я тоже попросился именно в пограничники. Три года с пограничниками там был. Ну а уже потом стал резервистом именно Госпогранслужбы", - рассказал артист.

Актер Андрей Луценко пошел воевать с Россией (скрин с видео)

В победе Луценко не сомневается, поэтому уже строит планы на будущее. Он рассказал, что сразу после победы подарит жене букет цветов.

"Я сделаю две вещи. В первую очередь: я подарю своей жене большой-большой букет роз. Второе - я соберу всех своих студентов, у которых я веду курс актерского мастерства в Мариупольском профессиональном колледже искусств. Ну, и буду радоваться жизни. Переверну эту страницу и, наверное, очень редко буду вспоминать", - добавил актер.

В частности, Андрей Луценко сыграл в таких фильмах и сериалах: "Сага", "Мой муж, моя женщина", "След", "Сызов", "Сыходите без звонка - 4" и другие.

Андрей Луценко пошел защищать Украину (mrpl.city)

Ранее мы сообщали, что звезды Голливуда "отправились" воевать за Украину против РФ.

Также мы писали, кто из звезд шоу-бизнеса защищает Украину с оружием в руках.

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