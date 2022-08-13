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Відомий актор, який грав у "Кріпосній" та "Спіймати Кайдаша", пішов захищати Україну (відео)

Андрій Луценко пішов на фронт захищати Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Актор Донецького академічного обласного драмтеатру в Маріуполі Андрій Луценко, який грав у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та "Сага", пішов на фронт захищати Україну. Заслужений артист поповнив лави одного із прикордонних загонів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

Зокрема, у Луценко вже є дослід, адже з 2014 до 2017 року він воював у зоні АТО.

За словами 53-річного актора, 24 лютого його розбудила дружина та повідомила, що Росія напала на Україну. Луценко відразу поїхав до театру і попередив директора, що вирушає на фронт.

16 березня, окупанти скинули на маріупольський драмтеатр бомбу, в якому ховалися близько тисячі жінок і дітей.

"Коли я був молодий і красивий, мені було 18 років, термінову службу я служив у прикордонних військах. Коли було АТО у 2014-му, я теж попросився саме у прикордонники. Три роки з прикордонниками там був. Ну а вже потім став резервістом саме Держприкордонслужби", - розповів артист.

Актор Андрій Луценко пішов воювати з Росією (скрін з відео)

У перемозі Луценко не сумнівається, тому вже будує плани на майбутнє. Він розповів, що відразу після перемоги подарує дружині букет квітів.

"Я зроблю дві речі. У першу чергу: я подарую своїй дружині великий-великий букет троянд. Друге - я зберу всіх своїх студентів, у яких я веду курс акторської майстерності в Маріупольському фаховому коледжі мистецтв. Ну, і радітиму життю. Переверну цю сторінку і, напевно, дуже рідко згадуватиму", - додав актор.

Зокрема, Андрій Луценко зіграв у таких фільмах та серіалах: "Сага", "Мій чоловік, моя жінка", "Слід", "Виклик", "Виходьте без дзвінка - 4" та інші.

Андрій Луценко пішов захищати Україну (mrpl.city)

Раніше ми повідомляли, що зірки Голлівуду "вирушили" воювати за Україну проти РФ.

Також ми писали, хто із зірок шоу-бізнесу захищає Україну зі зброєю в руках.

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