Аксессуары дороже одежды: Николас Карма раскрыл стоимость наряда поп-звезды Милы Нитич

Украинский блоггер Николас Карма ведет интересную рубрику в Instagram, где рассекречивает стоимость звездных луков. Некоторые артисты даже сами подходят к нему, потому что узнают.

Сколько стоит Look Милы Нитич

На последнем видео Николасу удалось рассекретить стоимость образа Милы Нитич, которая, кстати, сама и подошла к парню. Сначала они мило поздоровались, а дальше Николас принялся за дело и узнал стоимость всех вещей, из которых состоял образ артистки.

Общая сумма образа Милы Нитич составляет 29 тысяч гривен, но, к счастью, не все Мила покупала сама.

Самой дешевой оказалась черная кофта с сеткой - ее стоимость 1800 гривен

Далее следуют джинсы светло-голубого цвета, модель которых, кстати, сейчас в тренде - они стоят 3500 гривен.

Маленькая сумочка, в которой певица носит ключи от машины - стоит 4500 и это почти самая дорогая вещь, которая была с Милой на момент записи видео с Николасом.

Но на артистке была еще куртка, которую певице подарили. Но ее стоимость девушка знает - 525 долларов.

Итак, получается, что самой дорогой вещью, которую приобрела Мила Нитич - стала сумочка за 4500, а вот в общем самой дорогой вещью - стала кожаная куртка голубого цвета.

Стиль Милы Нитич

Стоит сказать, что стиль Милы Нитич всегда очень нежный и изысканный. Она любит пастельные цвета и выбирает классические вещи, которые очень подходят певице и подчеркивают ее красоту и простоту, которую артистка демонстрирует своим поведением.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Это даже можно заметить в видео с Николасом, ведь Мила сама шла к нему, чтобы поздороваться, потому что она его узнала и просто хотела пообщаться с молодым, но популярным блоггером.