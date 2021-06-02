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Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса

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Среда 02 июня 2021 07:58
Академик НАН объяснил, стоит ли бояться новых мутаций коронавируса Коллаж РБК-Украина: ученый высказался о мутациях коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Появление новых штаммов коронавируса из-за мутации является предсказуемым, и имеющиеся на сегодняшний день вакцины работают против измененных форм вируса. Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко призвал не волноваться из-за мутаций COVID-19.

Об этом ученый рассказал в эфире канала "Украина 24".

Академик высказался о новых штаммах коронавируса и их опасности.

"Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо", - говорит Комиссаренко.

Он объяснил, что у каждого больного внутри происходят мутации вируса, и эти мутации исчезают, когда пациент выздоравливает.

"Но если человек болеет очень долго, большое количество людей, то такие мутации могут стать стабильными, более или менее опасными", - сказал ученый.

Эксперт подчеркивает, что вакцины от COVID-19 сейчас действенны и против мутировавших форм вируса.

"Пока есть хорошие новости, что вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно ", - рассказал академик.

Комиссаренко обратил внимание, что несмотря на такие различия в действенности, прививки вые равно приводят к уменьшению контагиозности (заразности) вируса - соответственно, уменьшается количество больных, уменьшается летальность.

Напомним, ранее академик Комиссаренко рассказал об опасности "индийского" варианта коронавируса.

Также мы писали о том, что иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса.

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